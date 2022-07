Emmy-Nominierungen  im Detail

US-Fernsehen

Die stärksten Serien lagen einmal mehr bei HBO und HBO Max.

Die Emmy-Jury gab vor einiger Zeit bekannt, dass man HBO und HBO Max nicht mehr einzeln auswerten würde. So schaffen es der Pay-TV-Sender und die Streamingplattform auf insgesamt 140 Nominierungen zu kommen (+10 zum Vorjahr) und damit Netflix die Stirn zu bieten. Der Streamingdienst aus Los Gatos erreichte 105 Nominierungen (-24). Hulu steigert sich von 25 auf 58 Stück, AppleTV wächst von 35 auf 52 Titel. Da die Marvel-Serien fast leer ausgingen, schrumpfte Disney+ von 71 auf 34 Nominierungen.Auf HBO allein entfielen 114 Nominierungen, dank 25 Nominierungen für den Emmy-Liebling, 20 für, 16 fürund 14 für. HBO Max holte 17 für. In diesem Jahr schrieb Netflix Geschichte mit der ersten Emmy-Nominierung für eine nicht-englischsprachige Serie, und zwar für den Drama-Thriller, der mit 14 Nominierungen an der Spitze lag, gefolgt vonundmit jeweils 13.Hulu hatte mit einer Reihe von gut aufgenommenen Serien ein großes Jahr mit 58 Geboten, angeführt vom Erstlingserfolg(17),(14) und(10). Apple TV+ hatte mit 52 Erwähnungen ein weiteres starkes Jahr. Der Dienst erhielt eine Nominierung für die Comedy-Serie(20), den amtierenden Champion in dieser Kategorie, und einen Platz im Rennen um die Drama-Serie für die Science-Fiction-Serie(14).