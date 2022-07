DAZN und Sky bieten vergünstigtes Kombi-Angebot an

Vermischtes

Für knapp 40 Euro im Monat sind nun die 1. sowie 2. Bundesliga und große Teile der UEFA Champions League in einem Paket zusammengefasst.

Damit Fußball-Fans alle Spiele der Bundesliga verfolgen können, brauchen sie neben einem Sky-Abo bekanntlich auch eine Mitgliedschaft für DAZN, um neben den Samstagsspielen auch die Begegnungen am Freitag und Sonntag verfolgen zu können. Noch teurer wird es, will man auch die europäischen Vereinswettbewerbe sehen. Dann muss man sich auch Amazon Prime Video für ein Spiel der UEFA Champions League am Dienstag sowie RTL+ für die UEFA Europa League sowie die EUFA Conference League zulegen. Dass dies ins Geld geht, liegt nicht zuletzt auch an der signifikanten Preiserhöhung von DAZN. Der Sportstreamer erhöhte Anfang des Jahres für Neukunden die Preise, ab August zahlen auch Bestandskunden den doppelten Preis.Um den enormen Ausgaben entgegenzuwirken haben sich Sky Deutschland und DAZN nun zusammengeschlossen. Ab sofort lässt sich das Sky Bundesliga-Paket, das auch die in der kommenden Woche startende 2. Bundesliga beinhaltet, in Kombination mit einem DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 38,99 Euro angeboten. Damit profitieren die Fans von einer Ersparnis in Höhe von 156 Euro pro Jahr gegenüber dem Standardpreis. Die Ersparnis ergibt sich aus dem rabattierten Sky-Jahresabonnementspreis (240 Euro) im Vergleich zum Sky-Standard-Jahresabonnementspreis (324 Euro) sowie aus dem rabattierten DAZN Jahresabonnementspreis (227,88 Euro) im Vergleich zum regulären DAZN Jahresabonnementspreis (299,88 Euro). Das Kombi-Angebot ist zeitlich befristet bis zum 30. September 2022 und gilt zunächst für Neukunden.„Auf dieses Angebot hat Fußballdeutschland gewartet: Die wichtigsten Live-Fußballrechte – die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und die UEFA Champions League – in einem attraktiven Angebot – ganz einfach auf Sky. Damit setzen wir unseren Weg fort, den besten Content auf einer Plattform zu vereinen“, erklärt Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland.