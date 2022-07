«Bella Italia» mit deutlichem Plus

Quotennews

RTLZWEI schrieb auch mit «Berlin – Tag & Nacht» grüne Zahlen, doch der Privatsender hat auch mit Problemen zu kämpfen.

Das RTLZWEI-Campingformatfährt aktuell in einer Quotenachterbahn, die definitiv mehr Höhen als Tiefen hat. Den Auftakt der zweiten Staffel sahen vor zwei Wochen 0,99 Millionen Zuschauer, in Woche zwei schalteten nur noch 0,60 Millionen. Folge drei wollten sich nun 0,89 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Dies sorgte auch für einen klar überdurchschnittlichen Marktanteil von 3,5 Prozent. In den Wochen zuvor bewegte sich der Wert bei starken 3,9 und soliden 2,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe ging es mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einer Sehbeteiligung von 6,9 Prozent deutlich bergauf. Ganz an den überragenden Auftakt von 8,7 Prozent kommt man damit zwar nicht ran, doch es ist eine Verbesserung um 2,5 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche.Auch für die Soaplief es im Vorprogramm gut. 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten zwar für ausbaufähige 1,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt, doch in der klassischen Zielgruppe verzeichnete RTLZWEI mit 0,25 Millionen Umworbenen gute 5,5 Prozent. Auchkonnte auf dem 18-Uhr-Sendeplatz für eine Verbesserung sorgen, wenngleich die Kölner Soap weiterhin mit Problemen zu kämpfen hat. 0,23 Millionen waren mit von der Partie, die Marktanteile beliefen sich auf schwache 1,5 und annehmbare 3,9 Prozent.Doch es ist nicht alles in Butter bei der Grünwalder TV-Station. Am Nachmittag kannweiterhin nicht überzeugen. Die Doppelfolge ab 16:00 Uhr sahen lediglich 0,17 und 0,18 Millionen Neugierige, aus der Zielgruppe stammten nur 20.000 und 50.000 Zuschauer. Folge eins kam dementsprechend nicht über miserable 1,1 Prozent Marktanteil hinaus, die 17-Uhr-Episode konnte immerhin 2,3 Prozent erreichen, was allerdings ebenfalls kein rühmlicher Wert ist.