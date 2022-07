Buchclub

In dem Buch kommt unter anderem der renommierte Klimaforscher Prof. Dr. Stefan Rahmstorf zu Wort.

Es ist noch nicht vorbei: Überschwemmungen, Dürre und steigende Lebensmittelpreise sind erst der Anfang. Aber auch die Chance, etwas gegen die drohenden Folgen des Klimawandels zu unternehmen, ist - derzeit - noch nicht verspielt. Wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Bevölkerung über die tatsächlichen Ausmaße der Bedrohung sowie über praktikable Lösungen zu informieren sind die Anliegen von "3 Grad mehr - Ein Blick in die drohende Heißzeit und wie uns die Natur helfen kann, sie zu verhindern".Die 2015 in Paris vereinbarten maximal 1,5 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts sind angesichts des aktuellen Standes der Maßnahmen gegen den Klimawandel kaum mehr realistisch - tatsächlich werden von den Experten mittlerweile rund 3 Grad Celsius an globaler Erwärmung erwartet. Macht das einen Unterschied? Auf Landgebieten beträgt hierbei das Jahresmittel der Temperaturerhöhung dann bereits sechs Grad Celsius, was tiefgreifende Veränderungen und verheerende Umweltzerstörung zur Folge hätte: Unverantwortliche Minimierung der Biodiversität, Extremwetter, Hungersnöte und Millionen von Klimaflüchtlingen würden letztendlich auch die Wirtschaft in die Knie zwingen und sogar Kriege um die noch vorhandenen Ressourcen auslösen.In diesem brandaktuellen Buch kommen führende Experten mit Fachbeiträgen zu Wort; unter anderem der renommierte Klimaforscher Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Biologe Prof. Dr. Hans Joosten und Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Experte für Klimafolgenforschung. Sie beschreiben naturbasierte Wege, die einerseits im Rahmen des Machbaren liegen und andererseits wirkungsvoll genug sind, um das Schlimmste noch zu verhindern. Dazu gehören der sofortige Stopp der Regenwald-Abholzung, eine Aufforstung in den niederen Breiten, die Wiedervernässung von trockengelegten Mooren, regenerative Landwirtschaft mithilfe von Humus-Anreicherung und die Verwendung von Holz als Baumaterial. Außerdem müssen die Wasserkreisläufe der Erde stärker in den Fokus gerückt werden, deren Verdunstungskühlung einen wichtigen Beitrag zum Klima der Erde leistet. Alle von den Forschern erarbeiteten Maßnahmen sind vergleichsweise kostengünstig, schnell umsetzbar und zudem sehr sozialverträglich - jetzt ist es an der Zeit, zu handeln!Klaus Wiegandt, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Stifter und Vorstand des "Forums für Verantwortung" ist Herausgeber des Buches, das mit anschaulichen Infografiken von Esther Gonstalla illustriert wurde.