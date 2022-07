«Real Housewives»-Star bekennt sich schuldig

Köpfe

Jen Shah teilte mit, sie habe sie im Berufungsverfahren in Sachen Telemarketing ausgesagt.

Ärger bei den Reality-Stars: Der-Star Jen Shah hat sich am Montag in einem Betrugsverfahren schuldig bekannt, das aus einem angeblichen Telemarketing-Schema herrührt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Shah, die zuvor auf nicht schuldig plädiert hatte, bekannte sich am Montagmorgen vor dem Bundesgericht in Manhattan schuldig, eine Woche vor dem geplanten Prozess, der am 18. Juli beginnen sollte.Shah und andere wurden zuvor beschuldigt, Hunderte von älteren Menschen durch ein weitreichendes Telemarketing-System in den USA betrogen zu haben. Die Situation war ein Thema in der Bravo-Sendung «Real Housewives of Salt Lake City», in der Shah für ihren übertriebenen Lebensstil, ihre glitzernde Mode, ihre vielen Assistenten, ihr Weinen, ihr Schreien, ihr Werfen mit Getränken und ihre ständigen Leugnungen bekannt ist.Shahs Einigung sieht eine Haftstrafe von bis zu 14 Jahren vor. Ihre Verurteilung ist nun für den 28. November, den Montag nach Thanksgiving, angesetzt. Neben einer Haftstrafe sieht die Vereinbarung vor, dass Shah den Opfern eine Entschädigung in Höhe von mehr als neun Millionen Dollar zahlen und sechs Millionen Dollar einbehalten muss."In den Jahren 2012 bis März 2021 habe ich im südlichen Distrikt von New York und anderswo mit anderen vereinbart, Drahtbetrug zu begehen", sagte Shah dem Richter Sidney Stein vor Gericht und verlas eine vorbereitete Erklärung, wie ABC News berichtet. "Ich wusste, dass dies falsch war. Ich wusste, dass viele Menschen geschädigt wurden, und es tut mir sehr leid."