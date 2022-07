«Loot»: Maya Rudolph bekommt neue Folgen

US-Fernsehen

Bereits nach fünf von zehn Folgen verlängert Apple die Serie.

wurde bei Apple für eine zweite Staffel verlängert. Die schnelle Verlängerung kommt, nachdem die Comedy-Serie fünf ihrer zehn Episoden ausgestrahlt hat, wobei die sechste Episode am 15. Juli veröffentlicht werden soll. In der Serie spielen Maya Rudolph sowie Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Nat Faxon, Ron Funches und Stephanie Styles.In «Loot» hat die Milliardärin Molly Novak (Rudolph) ein Traumleben mit Privatjets, einer weitläufigen Villa und einer Gigayacht – alles, was ihr Herz begehrt. Doch als ihr 20-jähriger Ehemann sie betrügt, gerät sie in eine öffentliche Spirale und wird zu einem gefundenen Fressen für die Boulevardpresse. Sie ist am Tiefpunkt angelangt, als sie zu ihrer Überraschung erfährt, dass sie eine Wohltätigkeitsstiftung hat, die von der nüchternen Sofia Salinas (Rodriguez) geleitet wird, die Molly anfleht, keine schlechte Presse zu machen. Mit ihrem treuen Assistenten Nicholas (Kim Booster) an ihrer Seite und mit der Hilfe von Sofia und ihrem Team – darunter der sanftmütige Buchhalter Arthur (Faxon) und ihr optimistischer, popkulturell interessierter Cousin Howard (Funches) – begibt sich Molly auf eine Reise der Selbstfindung."Vielen Dank an Maya, Alan, Matt und das gesamte, unglaublich talentierte «Loot»-Darsteller- und Kreativteam, die eine Serie voller fesselnder und liebenswerter Charaktere und urkomischer und herzerwärmender Momente in jeder Folge geschaffen haben", so Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+ . "Diese Serie hat die Herzen eines weltweiten Publikums erobert und wir können die zweite Staffel kaum erwarten."