Wie lief es für den Sommerkino-Film im Ersten? Konnte «Goodbye Deutschland» die bisherige Erfolgsbilanz ausbauen?

Das Erste setzte wie in den Wochen zuvor auf einen Spielfilm am Montagabend.lockte zur besten Sendezeit 3,19 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von ordentlichen 12,6 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,49 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 8,5 Prozent. Dieversorgten 2,29 Millionen mit den News des Tages, ab 22:15 Uhr markierte die blaue Eins Sehbeteiligungen von 11,3 und 10,2 Prozent. Im ZDF war das EM-Spielzu sehen. Den Kantersieg der Gastgeberinnen (8:0) verfolgten ab 21:00 Uhr 3,21 Millionen, darunter 0,65 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei 13,7 Prozent bei allen und 10,5 Prozent bei den Jüngeren. Zuvor verfolgten die Vorberichte 1,83 und 2,52 Millionen, die Marktanteile lagen bei schwachen 7,3 und mäßigen 12,2 Prozent. Beim jungen Publikum waren 6,1 und 10,2 Prozent drin. In der Halbzeit steigerte dasdie Reichweite auf 3,60 Millionen, um 21:48 Uhr betrug die Sehbeteiligung 14,3 respektive 10,9 Prozent.VOX setzte auf zwei-Ausgaben, die bis 23:15 Uhr 1,09 und 1,07 Millionen Zuschauer verfolgten. „Oksana erobert Las Vegas“, das um 20:15 Uhr gesendet wurde, sahen 0,48 Millionen werberelevante Zuschauer, danach lag die Zielgruppenreichweite bei 0,47 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich auf solide 4,3 und 4,9 Prozent bei allen sowie starke 8,6 und 9,5 Prozent bei den Jüngeren. RTL war miterwartungsgemäß noch erfolgreicher. Den Quizklassiker sahen 3,47 Millionen Zuschauer, was tolle Marktanteile von 13,7 und 12,1 Prozent nach sich zog.Sat.1 war mitundbei 0,70 und 0,75 Millionen gefragt, die Clipshows verzeichneten in der Zielgruppe miese 3,9 und annehmbare 6,5 Prozent. Auf einem ähnlichen Niveau bewegte sich ProSieben mit den US-Serienund, die 0,82 und 0,71 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Mit Marktanteilen von 6,9 und 5,9 Prozent bei den Umworbenen blieb man einmal mehr deutlich unterhalb des Senderschnitts.sorgte im Anschluss ebenfalls für rote Zahlen. Die Doppelfolge wollten nur 0,37 und 0,28 Millionen Fernsehende ab drei Jahren sehen, die Marktanteile brachen auf 4,1 und 5,2 Prozent ein.Kabel Eins fuhr mit dem Film0,96 Millionen Zuschauer ein, von denen 0,31 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Damit waren Quoten von 4,0 und 5,6 Prozent drin, die deutlich oberhalb des Senderschnitts anzusiedeln sind. RTLZWEI war ebenso stark unterwegs und kam mitauf 0,89 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 3,5 und 6,9 Prozent. Zwei-Wiederholungen sorgten ab 22:15 Uhr für 0,45 und 0,33 Millionen Zuschauer sowie weiterhin guten Marktanteile von 4,0 und 5,4 Prozent.