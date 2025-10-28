Primetime-Check

Montag, 27. Oktober 2025

Mario Thunert von 28. Oktober 2025, 09:11 Uhr

Traf VOX den Geschmack der Zuschauenden? Und hatte Zervakis bei ProSieben etwas zu melden?

Beginnen wir auch mit Blick auf den ersten Wochentag bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es gestern das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem neuen Ermittlungsfall «Die Toten vom Bodensee: Der Wunschbaum» der es auf das höchste Treppchen brachte. Jedenfalls reichte es mit 6,64 Millionen und sehr starken 27,7 Prozent ab drei Jahren deutlich zur Führung. Die Jüngeren waren in wenigstens mäßiger Anzahl vertreten  7,7 Prozent bei 0,32 Millionen wurden gemessen.



Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Verbraucher-Reportage «Die Tricks mit Brot und Brötchen» lag insgesamt bei 3,54 Millionen zu ordentlichen 14,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Beim jungen Publikum holte der Doku-Film extrem erfolgreiche 14,1 Prozent durch 0,59 Millionen und tütete sogar die Führung in der Kategorie ein. Auf Rang drei bei den Älteren schließlich Günther Jauch, der «Wer wird Millionär» präsentierte. Dies tat er vor 2,78 Millionen, welche zu guten 13,5 Prozent für



Aber auch «Einfach mal was Schönes». Im Endeffekt wirklich erfreuliche 11,7 Prozent bei 0,46 Millionen 14-49-Jährigen wurden eingefahren. Insgesamt kamen mittelmäßige 5,1 Prozent durch 1,13 Millionen auf. Bei den Jungen reichte es derweil für «Lege kommt auf den Geschmack». Der Koch erreichte mit einer Zielgruppen-Zahl von 0,41 Millionen und einem Anteil von genau 10,0 Prozent ein klar schmackhaftes Level. Insgesamt waren aber lediglich 0,90 Millionen zu tristen 3,9 Prozent dabei. «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» in Ordnung. Für die erste Folge der frischen Staffel ließen sich immerhin ein Stück überdurchschnittliche 5,3 Prozent (0,21 Millionen) der Jungen aufbringen. Bei den Älteren sah es mit 2,0 Prozent (0,45 Millionen) hingegen extrem dünn aus.



ProSieben mit dem Doku-Auftakt «LINDA ZERVAKIS. Under attack  wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren» war angeschlagen. Sie fuhr für Senderverhältnisse bloß enttäuschende 5,2 Prozent ein, weil sie 0,21 Millionen aus der Zielgruppe aufwies. Damit musste ProSieben wie erwähnt sogar einen Hauch hinter RTLZWEI zurückstecken. Ganz hinten aber Kabel, denn der Sender wies lediglich ziemlich schmale 3,8 Prozent durch 0,14 Millionen Zielgruppen-Leute auf. Insgesamt waren nur 0,41 Millionen zu sehr niedrigen 1,9 Prozent beim Blockbuster-Re-Run «The Amazing Spider-Man» dabei.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

