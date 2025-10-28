US-Fernsehen

MS Now startet am 15. November

von

In knapp drei Wochen wird der Sender sich von seiner NBC-Vergangenheit lösen.

Ein neues Kapitel für den amerikanischen Nachrichtensender MSNBC: Am 15. November 2025 wird der Sender offiziell in MS NOW umbenannt. Der Schritt erfolgt kurz vor der geplanten Abspaltung von NBCUniversal, nach der MSNBC künftig Teil der neu gegründeten, börsennotierten Mediengruppe Versant wird. Der neue Name soll die Unabhängigkeit vom Mutterkonzern betonen  denn NBCUniversal wollte keine Konkurrenzmarke mit dem NBC-Label im Namen behalten.

Der Rebrand wurde laut Senderpräsidentin Rebecca Kutler nach monatelanger, sorgfältiger Planung vorbereitet. In einem internen Memo schrieb sie: Wir gehen diesen Wandel mutig an. Unser Erfolg in den kommenden Jahren hängt davon ab, wie innovativ und unternehmerisch wir denken. Begleitet wird der Namenswechsel von einer umfassenden Marketingkampagne unter dem Motto Same Mission. New Name.  also: dieselbe Mission, nur ein neuer Name. In einem Promo-Spot erklärt Star-Moderatorin Rachel Maddow, dass sich an der journalistischen Ausrichtung des Senders nichts ändern werde.

Inhaltlich hat sich MS NOW bereits in den vergangenen Monaten stärker vom NBC-News-Netzwerk gelöst: Der Sender baut ein eigenes Reporter- und Produzententeam auf, unter anderem mit ehemaligen Kräften von The Washington Post, Politico und Bloomberg. Auch der Fokus auf exklusive Interviews und politische Vielseitigkeit wurde ausgebaut  so holte man zuletzt vermehrt republikanische Stimmen wie Mike Johnson und Senator John Thune ins Programm. Zudem wurde eine Kooperation mit Sky News geschlossen, um die internationale Berichterstattung zu erweitern.

