NASCAR startet «Rising» über junge Rennfahrer

US-Fernsehen

Die neue Doku-Serie wird zunächst nur bei YouTube zu sehen sein.

Der Motorsportverband NASCAR wagt sich mit einer neuen Dokumentarserie direkt an die Zuschauer: Ab 17. November 2025 erscheint die fünfteilige Serieauf dem offiziellen NASCAR-YouTube-Kanal  täglich eine neue Episode bis zum 21. November. Produziert wurde das Projekt von Words + Pictures, dem Team hinter Erfolgsdokus wie «The Last Dance» und «30 for 30», in Zusammenarbeit mit Full Speed Entertainment.«Rising» begleitet drei aufstrebende Talente der NASCAR-Szene  Carson Hocevar, Jesse Love und Rajah Caruth  durch eine entscheidende Saison ihres jungen Rennfahrerlebens. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeit und Siege, sondern auch um den Druck, die Opfer und die Leidenschaft, die nötig sind, um sich in der Königsklasse des Motorsports zu behaupten. Gefilmt wurde an verschiedenen Rennstrecken in den USA, darunter Talladega, Daytona und Charlotte, um die emotionalen Höhen und Tiefen des Rennalltags hautnah zu zeigen.Diese Serie zeigt die Verletzlichkeit und den Hunger dieser Fahrer, die alles geben, um sich zu beweisen, erklärt John Dahl, Senior Vice President of Content bei NASCAR. Indem wir die Serie kostenlos auf YouTube veröffentlichen, erreichen wir unsere Fans direkt und ermöglichen einen weltweiten Zugang zu authentischem Storytelling. Im Dezember 2025 wird «Rising» zudem bei FOX Sports auf FS1 im Fernsehen wiederholt  als fünfteilige Spezialausgabe im Vorfeld des Daytona 500 am 15. Februar 2026.