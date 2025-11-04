Quotencheck

Bei VOX scheint die Kugel erfolgreich zu rollen: Auch der sympathische Fernsehkoch konnte seine Reichweiten halten und sogar vergrößern.

Man mag es kaum glauben, aber Steffen Henssler hat in diesem Sommer bereits die Episoden 169 bis 174 aufgezeichnet. Am 14. September 2025 waren Matze Knop, Detlef Steves und Mirja Boes zu Gast. Die Episode vom Elbmauerpark in Magdeburg erreichte zum Auftakt 1,20 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen ermittelt, das führte zu 6,2 Prozent.Sieben Tage später folgte das Coach-Special Nummer sieben, das Henssler mit 112 zu 87 für sich entschied. Es kochten Stefan & Matthias Eggert, Ali Güngörmüş und Elif Oskan. Die Sendung verbuchte eine Reichweite von 1,41 Millionen Fernsehzuschauern, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 7,1 Prozent beziffert. Auch bei den jungen Menschen sprang der Wert nach oben: Am Sonntag sahen 0,40 Millionen Menschen die zweieinhalbstündige Show, die nun auf 9,7 Prozent Marktanteil kam.Ende September fungierte Ralf Zacherl als Mentor-Koch, dafür waren Lilly Becker, Calvin Kleinen und Tony Bauer als prominente Gäste geladen. Wie auch bei allen anderen Folgen der Staffel war Henssler der Gewinner der Challenges. Es schauten 1,29 Millionen Menschen zu, der Marktanteil sank auf 6,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden nun 0,35 Millionen gemessen, mit 8,5 Prozent lag die Sendung noch deutlich über dem Senderschnitt.Beim Mallorca-Special Anfang Oktober ließen sich Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause von Ali Güngörmüş helfen. Die Sendung erreichte 1,40 Millionen Zuschauer, und der Marktanteil bei den ab 3-Jährigen stieg auf 6,5 Prozent. Das Staffelhoch wurde mit den Mallorca-Gästen auch bei den Umworbenen eingefahren: Es schalteten 0,44 Millionen ein, die Sendung «Grill den Henssler» konnte sich über 9,7 Prozent Marktanteil freuen.Mit dem Pärchen-Special sank das Interesse leicht: Sarah Bora und Eko Fresh, Verona und Franjo Pooth sowie Ross Antony und Paul Reeves kamen nach Magdeburg. 1,35 Millionen Menschen blieben vor dem Fernseher sitzen, die Show fesselte 6,4 Prozent der aktiven Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 0,32 Millionen gemessen, das bedeutete 7,3 Prozent Marktanteil. Mit der letzten Folge kam Henssler unter die Räder: Nur noch 1,17 Millionen schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei 5,5 Prozent. 0,26 Millionen Umworbene sorgten für enttäuschende 5,6 Prozent.Im Durchschnitt kam die Sommer-Special-Staffel auf 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,2 Prozent Marktanteil. Im Vorjahr wurden 1,30 Millionen und 5,9 Prozent gemessen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man 0,34 Millionen und 7,8 Prozent Marktanteil ein  im Vorjahr waren es 0,30 Millionen und 5,9 Prozent.