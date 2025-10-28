John Dickerson verlässt CBS News

US-Fernsehen

Die Zukunft der «Evening News» ist aktuell ungewiss.

Ein prominenter Abgang bei CBS: Der langjährige Journalist und Moderator John Dickerson wird den Sender und somit diezum Jahresende verlassen. Das bestätigte der 56-Jährige am Montag in einem Statement auf Social Media: Ich bin extrem dankbar für all das, was mir CBS gegeben hat  die Arbeit, das Publikum und die Ehre, Teil der Sendergeschichte gewesen zu sein. Dickerson verabschiedet sich nach über einem Jahrzehnt im Nachrichtengeschäft des Networks  und sein Weggang wirft Fragen über die Zukunft der «CBS Evening News» auf.Erst Anfang 2025 hatte CBS News das Flaggschiff neu formatiert: Dickerson moderierte seither gemeinsam mit Maurice DuBois  eine ungewöhnliche Doppelspitze, die journalistische Tiefe mit klassischer Nachrichtenerzählung verbinden sollte. Doch das neue Konzept blieb in den Quoten hinter den Erwartungen zurück. Insidern zufolge sucht CBS News bereits nach neuen Gesichtern für die abendliche Nachrichtensendung. Dickerson moderierte zudem ein Streaming-Format im Anschluss an die Hauptausgabe und war zuvor in zahlreichen Rollen für CBS tätig  als Moderator von «Face the Nation», Co-Host bei «CBS This Morning», politischer Kommentator und gelegentlicher Reporter für «60 Minutes».Der Abgang kommt zu einem heiklen Zeitpunkt: CBS News befindet sich derzeit im Umbau unter der neuen Chefredakteurin Bari Weiss, die vom frisch fusionierten Mutterkonzern Paramount Skydance eingesetzt wurde. Weiss, Gründerin des konservativ geprägten Portals The Free Press, soll die Redaktion neu ausrichten  ein Schritt, der intern für Unruhe sorgt. Auch die Nachrichtensparte ist von den großangelegten Sparmaßnahmen des Unternehmens betroffen, das in den kommenden Wochen weltweit rund 2.000 Stellen streichen will.