Programm-Marken: «Hundertdreizehn» kommt über 1 Millionen aber nicht an «Sommerhaus» vorbei

In Kalenderwoche 42 (13.19. Oktober 2025) erzielen gleich mehrere RTL-Programmmarken neue Bestwerte:«Temptation Island V.I.P.» (0,88 Millionen) und «Love Island VIP» (0,88 Millionen) erreichen jeweils ihre besten Kalenderwochenwerte. Im VOD-Ranking der privaten Anbieter führt erneut «ntv Nachrichten» mit 1,93 Millionen erreichten Menschen, direkt gefolgt vom «Sommerhaus der Stars» mit 1,26 Millionen.
Doch auch zwei öffentlich-rechtliche Contents konnten in besagter Woche auftrumpfen. Zu nennen ist hier vor allem das Serien-Event «Hundertdreizehn», dass die Millionen-Marke mit 1,02 Millionen erfreulicher Weise noch knackt und damit für die ARD sowohl linear als auch On Demand als schöner Erfolg gewertet werden kann. Direkt kommt danach die weitere ARD-Marke «Sturm der Liebe» ins Ziel und bringt es auf exakt 1,00 Millionen Kontakte.
Etwas dahinter drängt sich erst «Promi Big Brother», welches in seiner zweiten Woche im Streaming etwas abfiel auf noch solide 0,86 Millionen - dafür fiel die Nachgewichtung der linearen Quoten durch nachträgliche Aufzeichnungen für das Event stark aus, was für einen gewissen Ausgleich sorgte. Selbiges lässt derweil auch für die neue RTLZWEI Realitymarke «Der Promihof» sagen, die nicht nur bei den nachgewichteten Quoten raumgriff, sondern sich im Wochenvergleich auch bei den Programm-Marken steigerten auf 0,53 Millionen - ein solider Erfolg für die Grünwalder. Auch "OKTAGON MMA mischt mit «OKTAGON MMA 78» noch mit und liefert immerhin noch recht passable 0,38 Millionen, wenngleich das Kampf-Event damit um Längen nicht eine derartige Bewegung wie das Reality-Genre auszulösen vermag.
