Animal Planet zeigt neue Dokureihe

US-Fernsehen

«Vantara: Sanctuary Stories» ab 7. November bei dem Kabelsender zu sehen.

Ab Freitag, den 7. November 2025, zeigt Animal Planet die sechsteilige Wildlife-Serie jeweils um 21:00 Uhr. Präsentiert wird die Produktion von Biologe, Abenteurer und Naturschützer Forrest Galante, der die Zuschauer auf eine visuell beeindruckende Reise in das größte Wildtier-Rettungs- und Rehabilitationszentrum der Welt mitnimmt: Vantara in Gujarat, Indien.Das außergewöhnliche, für die Öffentlichkeit geschlossene Schutzgebiet bietet über eine Million Tieren aus mehr als 1.000 Arten ein sicheres Zuhause. Ein engagiertes Team aus 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich rund um die Uhr um das Wohl der Tiere. Zum ersten Mal überhaupt öffnet Vantara seine Tore für Kameras  Galante gewährt dabei exklusive Einblicke in eine Welt, die sonst niemand zu Gesicht bekommt.Die Auftaktepisode stellt die Tierärzte, Pfleger und Verhaltensforscher vor, die das Herz des Schutzgebiets bilden. Im Mittelpunkt steht unter anderem Pancham, ein Bengalischer Tiger, der einst als Menschenfresser galt und in Vantara eine zweite Chance erhalten hat. Die Serie erzählt eindrucksvolle Geschichten von Rettung, Vertrauen und Heilung  eingebettet in spektakuläre Naturaufnahmen.«Vantara: Sanctuary Stories» wird von Phantasticus Pictures für Animal Planet produziert und verbindet Wissenschaft, Abenteuer und emotionale Tiergeschichten zu einem außergewöhnlichen TV-Erlebnis, das die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens auf unserem Planeten gleichermaßen zeigt.