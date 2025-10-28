Tubi veröffentlicht Trailer zu «Sidelined 2: Intercepted»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von FOX wird den Spielfilm an Thanksgiving veröffentlichen.

Die Erfolgsstory geht weiter: Der kostenlose Streamingdienst Tubi hat den offiziellen Trailer zur Fortsetzung seines Hit-Teen-Films «Sidelined: The QB & Me» veröffentlicht.feiert seine Premiere am Thanksgiving Day (27. November 2025) und bringt die Hauptdarsteller Noah Beck und Siena Agudong erneut zusammen.Die Fortsetzung basiert wie der erste Teil auf dem Wattpad-Phänomen The QB Bad Boy and Me von Tay Marley und erzählt die Geschichte von Drayton (Noah Beck), einem aufstrebenden College-Quarterback, der nach einem schweren Rückschlag mit den Erwartungen seines Umfelds ringt. Gleichzeitig beginnt Dallas (Siena Agudong)  Tänzerin und Draytons große Liebe  zu zweifeln, ob der Weg, den sie eingeschlagen hat, wirklich ihr eigener ist. Während ihre Beziehung auf die Probe gestellt wird, müssen beide lernen, dass Mut manchmal bedeutet, sich vom Leben in eine neue Richtung führen zu lassen.Neben Beck und Agudong sind auch Charlie Gillespie (Julie and the Phantoms), Sage Linder (Descendants 3) und Roan Curtis (Firefly Lane) neu im Cast. James Van Der Beek (Pose) und Drew Ray Tanner (Riverdale) kehren in ihren bisherigen Rollen zurück. Regie führt erneut Justin Wu, produziert wird der Film von Thunderbird Entertainments Great Pacific Media, Marshall Arts und WEBTOON Productions.Das Drehbuch stammt von Crystal Ferreiro, produziert wird unter anderem von McKenna Marshall, Adam Wescott, Maxwell Mitcheson und Aron Levitz, dem Präsidenten von Wattpad. Executive Producer sind unter anderem Noah Beck, Siena Agudong und David Madden. Der erste Teil «Sidelined: The QB & Me» steht bereits kostenlos auf Tubi zum Streamen bereit.