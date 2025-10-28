Quotennews

Sind die Leute scharf auf Leges Chili-Challenge?

Mario Thunert von 28. Oktober 2025, 08:50 Uhr

Lege besuchte unter anderem spezialisierte Orte wie eine Chili-Farm und eine Gendatenbank für Bohnen, um neue Ideen zu sammeln.

Am Montag, 27.Oktober 2025 um 20.15 Uhr meldet sich «Lege kommt auf den Geschmack» bei



Schauen wir auf die nun erzielten VOX-Resonanzen, so ergibt sich ein sehr respektables Bild. Es ergaben sich zum Start in den Abend erfreulich zweistellige Dimensionen von 10,0 Prozent der 14-49-Jährigen, weil 0,41 Millionen von ihnen dabei waren. Insgesamt wurden nur 0,90 Millionen Menschen zu durchwachsenen 3,9 Prozent aufgebracht. Eine Reportage unter dem Titel «Superstadt Tokio  Wie lebt es sich mit 37 Millionen Nachbarn?» fiel anschließend auf 0,20 Millionen 14-49-Jährige, die den Anteil auf mittelprächtige 7,1 Prozent drückten.



Eine ganze Liga dahinter lag zur Hauptsendezeit RTLZWEI, welches für eigene Verhältnisse aber dennoch d'accord gehen konnte. Eine neue Folge von «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» holte zunächst 0,21 Millionen der Werberelevanten, die einen Quotenwert von recht passablen 5,3 Prozent ergaben und damit über Senderschnitt lagen. Im weiteren Verlauf um 22.15 Uhr generierte eine Wiederholung der selbigen Reihe immerhin noch 0,14 Millionen Umworbene, die sogar zu einem gesteigerten und guten Marktanteil in Höhe 6,1 Prozent langten. Keinen Erfolg ermöglichte die Relation bei den Älteren, welche um 20.15 Uhr lediglich zu 0,45 Millionen und niedrigen 2,0 Prozent zuschalteten.

