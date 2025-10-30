Chaos am schönsten Tag: Wird Svenjas und Arthurs Hochzeit zum Desaster?

Soap-Check

Eigentlich wollten Svenja und Arthur ihren großen Tag ganz entspannt genießen  doch dann verschwinden plötzlich die Eheringe! Während Till panisch nach dem Schmuck sucht, stolpert Jess in eine romantische Rettungsmission.

«Rote Rosen» (Mo  Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo  Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo  Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Spreewaldklinik» (Mo  Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Die Cooking Academy» (Mo  Fr, 18.00 Uhr, ProSieben)

«Berlin  Tag & Nacht» (Mo  Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Svenja und Arthur starten entspannt in ihren Hochzeitstag  nichtsahnend, dass Till panisch nach den verlorenen Eheringen sucht. Bei seiner hektischen Suche trifft er auf Jess, die sofort in den Bann einer romantischen Mission gerät. Als sie später zufällig die Ringe findet, ist für sie klar: Sie muss die Hochzeit retten! Gemeinsam mit Jonas macht sie sich auf die Suche nach dem Brautpaar. Währenddessen gesteht Till Arthur den Verlust  und trifft damit vor allem Svenja, für die Jennys Ringe von großer Bedeutung sind. Doch das ist nicht das einzige Missgeschick, das an diesem Tag passiert. Wird der große Tag von Svenja und Arthur zum Desaster?Christoph hofft, dass Pachmeyer dem Fürstenhof wie versprochen bei der geplanten Bahntrasse hilft, doch dieser hat leider schlechte Nachrichten. Die Enttäuschung ist groß und Pachmeyer versucht, die Stimmung ein wenig zu heben. Aber Werners und Christophs Begeisterung hält sich in Grenzen, da die Planung der neuen Strecke Konsequenzen für den Golfplatz hat. Werner ist bereit, alles zu versuchen, um dies zu verhindern, doch zu seinem Verdruss glaubt Christoph nicht daran. Fanny macht Fritz verärgert klar, dass er sich aus ihren Privat-Angelegenheiten heraushalten soll, denn ihre Gefühle gehen ihn gar nichts an. Unterdessen muss sich Fanny auch dem Wettkampf zwischen Greta und Kilian widmen. Die beiden sollen eine Vorspeise aus Zutaten, die Fanny vorgegeben hat, zubereiten. Mit Spannung erwarten sie Fannys Entscheidung. Wessen Gericht überzeugt Fanny mehr? Als Katja zu ihrem Weingut muss, will Vincent die Gelegenheit nutzen, mit Leo etwas zu unternehmen. Doch all seine Vorschläge stoßen bei Leo nur auf geringe Begeisterung. Da schlägt Lale Vincent vor, dass sie gemeinsam mit Leo Videogames spielen könnten, und macht mit der Idee kräftig Punkte. Vincent merkt zu seiner Überraschung, dass Leo und er doch eine Gemeinsamkeit haben.Leon schlägt Lien eine Beziehungspause vor, damit sie sich wieder besser auf die Schule konzentrieren kann. Lässt sich Lien darauf ein? Als Leon erfährt, dass Jason gehörlos ist, entschuldigt er sich für die Beleidigung. Kann Jason Leons Entschuldigung annehmen? Während seiner Einweihungsfeier gesteht Winkler Uschi seine Gefühle. Wie wird sie auf das Geständnis reagieren?Patrizia behält Joris Anwesenheit noch immer für sich. Aber Stella beginnt zu merken, dass ihre Mutter sich ungewöhnlich verhält. Cecilia ist erleichtert, als es Chris wieder besser geht. Sie will dennoch so schnell wie möglich zu ihm reisen und freut sich, als Baris sie begleiten will. Tobias versucht Nuray die Erdgeschosswohnung schmackhaft zu machen, um seinen WG-Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nurays Skrupel sind ihm im Weg.Richard wird durch Nils daran erinnert, was im Leben zählt und beschließt tapfer, sich seiner Angst zu stellen. Henning und Dragan geben Lennox' Rückhalt, doch Olafs Präsenz droht ihn bei der Meisterschaft abzulenken. Nele zeigt beim Training und im Job vollen Einsatz. Die Doppelbelastung treibt sie an ihre Grenzen.Moritz wirft sich vor, Robins Wut befeuert zu haben. Auch Erik glaubt, dass er dazu beigetragen hat. Doch für Matilda ist Erik wegen seines mutigen Einsatzes ein Held. Der Schuldige ist ein anderer.weiterVivian bricht nach ihrer Panikattacke vor Radu und Fiona in Tränen aus, bittet aber um Diskretion. Als sie später erkennt, dass auch Nico davon weiß, beschließt sie, Konsequenzen zu ziehen. Weil Lea und Mark vor ihrem ersten Sex wiederholt ausgebremst werden, schlägt Mark einen Ausflug vor. Lea kann sich eigentlich nicht freinehmen - bekommt aber unverhofft Unterstützung. Auch Dr. Berg und Robert wollen den Tag im Freien verbringen. Schaffen sie es, unentdeckt zu bleiben?Alexander und Felicitas stehen vor großen Herausforderungen: Felicitas muss verhindern, dass ihre Mutter erfährt, dass die Academy inzwischen Fleischlieferungen von der lang verfeindeten Familie Frey bezieht. Gemeinsam versuchen die Studierenden, Constanze mit ihren Kochkünsten zu beeindrucken. Doch hilft das wirklich, die Zukunft der Academy zu sichern? Und dann muss Alexander auch noch versuchen, die Schuldeneintreiber seines Bruders loszuwerden ...Milla ist völlig überrumpelt, als sie erfährt, dass Karim überstürzt nach Frankfurt abgehauen ist, um künftig bei Nuri zu leben. Zunächst schöpft sie Hoffnung, dass sich dadurch wenigstens ein Teil ihrer Probleme von selbst erledigen könnte. Doch dieser Gedanke währt nicht lange: Mike macht ihr heftige Vorwürfe wegen Karims Flucht und erinnert sie eindringlich daran, dass sie Verantwortung für seine Entscheidung trägt. Plötzlich regt sich das schlechte Gewissen in Milla. Sie kann nicht länger tatenlos bleiben und beschließt, ihm zu folgen  kurzentschlossen steigt sie in den nächsten Zug nach Frankfurt.