Prime Video startet neue Reality-Serie «June Farms»

US-Fernsehen

Chaos, Liebe und jede Menge Stallarbeit: Matt Baumgartners Event-Farm wird zum Schauplatz für Drama und Leidenschaft.

Prime Video hat heute den Starttermin der neuen Reality-Seriebekanntgegeben: Ab 17. November 2025 sind alle acht Episoden auf der Plattform verfügbar. Die Serie begleitet Matt Baumgartner, erfolgreichen Unternehmer, Restaurantbesitzer und detailverliebten Perfektionisten, der im Hudson Valley (New York) seine eigene Farm, ein beliebtes Restaurant und eine Event-Location führt  mit einem Team junger Mitarbeiter, deren Idealismus und Unordnung regelmäßig mit seinem Kontrollwahn kollidieren.In «June Farms» prallen zwei Welten aufeinander: Während Baumgartner alles daransetzt, seine Farm zur ersten Adresse für Luxus-Hochzeiten und exklusive Events zu machen, kämpft sein bunt gemischtes Team aus 20-jährigen Freigeistern mit chaotischen Liebesdramen, schlechtem Wetter und der Realität harter Landarbeit. Zwischen Schweinestall und Champagnerbar entstehen Geschichten voller Herz, Humor und Reibung  eine Mischung aus Reality-Soap, Arbeitsalltag und Beziehungschaos mitten im Grünen.Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit Superluna Studios (eine 3BMG-Tochterfirma). Als ausführende Produzenten fungieren Johnny Gould, Omid Kahangi, Ross Weintraub und Reinout Oerlemans.