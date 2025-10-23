Netflix veröffentlicht Teaser zu «Emily in Paris» Staffel 5

US-Fernsehen

Von der Seine nach Italien: Emily Cooper entdeckt in der neuen Staffel la dolce vita.

Netflix hat den ersten Teaser zur fünften Staffel von «Emily in Paris» veröffentlicht. Ab 18. Dezember 2025 geht die beliebte Rom-Com mit Lily Collins in der Hauptrolle in die nächste Runde  diesmal unter italienischer Sonne. Nach den turbulenten Ereignissen in Paris zieht es Emily und die Agentur Grateau nach Italien, wo sie zwischen Rom und Venedig ein neues Kapitel aufschlägt. Beruflicher Erfolg, Sonne, Aperitivi und ein charmanter Italiener namens Marcello (Eugenio Franceschini) versprechen den perfekten Neustart  doch natürlich bleibt das Liebesleben kompliziert. Zwischen neuen Flirts, alten Gefühlen und beruflichen Stolpersteinen muss Emily herausfinden, ob ihr Herz wirklich nach Italien gehört oder doch zu Gabriel (Lucas Bravo) an die Seine.Neben Collins kehren auch Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Lucien Laviscount und William Abadie zurück. Neu dabei sind unter anderem Thalia Besson, Minnie Driver, Bryan Greenberg und Michèle Laroque. Hinter der Serie steht weiterhin Creator und Showrunner Darren Star («Sex and the City»), produziert wird von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions und Jax Media.Die neue Staffel zeigt Emily in einer Phase des Umbruchs: Als Chefin der Agence Grateau Rom kämpft sie mit Karriereentscheidungen, gebrochenem Herzen und einem großen Geheimnis, das eine ihrer engsten Beziehungen zu zerstören droht. Der frisch veröffentlichte Teaser gibt erste Eindrücke ihres italienischen Abenteuers  voll von Amore, Mode, Chaos und Lebensfreude.