US-Fernsehen

Netflix veröffentlicht Teaser zu «Emily in Paris» Staffel 5

von

Von der Seine nach Italien: Emily Cooper entdeckt in der neuen Staffel la dolce vita.

Netflix hat den ersten Teaser zur fünften Staffel von «Emily in Paris» veröffentlicht. Ab 18. Dezember 2025 geht die beliebte Rom-Com mit Lily Collins in der Hauptrolle in die nächste Runde  diesmal unter italienischer Sonne. Nach den turbulenten Ereignissen in Paris zieht es Emily und die Agentur Grateau nach Italien, wo sie zwischen Rom und Venedig ein neues Kapitel aufschlägt. Beruflicher Erfolg, Sonne, Aperitivi und ein charmanter Italiener namens Marcello (Eugenio Franceschini) versprechen den perfekten Neustart  doch natürlich bleibt das Liebesleben kompliziert. Zwischen neuen Flirts, alten Gefühlen und beruflichen Stolpersteinen muss Emily herausfinden, ob ihr Herz wirklich nach Italien gehört oder doch zu Gabriel (Lucas Bravo) an die Seine.

Neben Collins kehren auch Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Lucien Laviscount und William Abadie zurück. Neu dabei sind unter anderem Thalia Besson, Minnie Driver, Bryan Greenberg und Michèle Laroque. Hinter der Serie steht weiterhin Creator und Showrunner Darren Star («Sex and the City»), produziert wird von MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions und Jax Media.

Die neue Staffel zeigt Emily in einer Phase des Umbruchs: Als Chefin der Agence Grateau Rom kämpft sie mit Karriereentscheidungen, gebrochenem Herzen und einem großen Geheimnis, das eine ihrer engsten Beziehungen zu zerstören droht. Der frisch veröffentlichte Teaser gibt erste Eindrücke ihres italienischen Abenteuers  voll von Amore, Mode, Chaos und Lebensfreude.



Mehr zum Thema... Emily in Paris Sex and the City
Kurz-URL: qmde.de/165672
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelCBS bestellt Anwaltsdrama «Cupertino» nächster ArtikelBill Nighy spricht Professor Slughorn in Audibles neuer «Harry Potter»-Hörbuchreihe
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Netflix bestellt «Hollywood Arts» US-Fernsehen BET+ veröffentlicht Trailer zum Horrorfilm «A Demons Revenge» US-Fernsehen «Dark Winds» kehrt mit vierter Staffel zu AMC und AMC+ zurück US-Fernsehen «Love & Hip Hop: Miami» zieht zu BET um US-Fernsehen Disney+ bringt dritte Staffel von «The Secret Lives of Mormon Wives» US-Fernsehen «The Rainmaker» bekommt zweite Staffel bei USA Network US-Fernsehen Roku bringt festliche Romantik mit «Merry Little Mystery»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung