CBS bestellt Anwaltsdrama «Cupertino»

Der US-Sender CBS hat offiziell die neue Seriefür die TV-Saison 2026/2027 bestellt. Das Anwaltsdrama stammt von den Erfolgsautoren und Produzenten Robert und Michelle King, die bereits mit Serien wie «The Good Wife», «The Good Fight» und «Elsbeth» Maßstäbe im Network- und Streamingfernsehen gesetzt haben. Die beiden übernehmen erneut das Drehbuch, die Produktion und den Showrunner-Posten  Robert King wird zudem die Pilotfolge inszenieren. In der Hauptrolle steht Mike Colter, der bereits in mehreren King-Produktionen mitwirkte.Inhaltlich verspricht «Cupertino» eine moderne Justizgeschichte mit sozialem Biss: Colter spielt einen Anwalt, der von seinem ehemaligen Arbeitgeber  einem mächtigen Tech-Start-up  um seine Aktienoptionen betrogen wird. Statt klein beizugeben, verbündet er sich mit einer ebenfalls gefeuerten Kollegin, um gegen die übermächtigen Größen des Silicon Valley zu kämpfen. Gemeinsam vertreten sie all jene, die von den selbsternannten Tech-Göttern ausgenutzt werden  ein klassischer David-gegen-Goliath-Konflikt mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.Die Serie entstand im Rahmen des Overall Deals der Kings mit CBS Studios, die auch die Produktion übernehmen. Neben den Kings fungiert Liz Glotzer als Executive Producerin. «Cupertino» markiert zugleich die Wiedervereinigung von Robert und Michelle King mit Mike Colter, der bereits vier Staffeln lang in ihrem Mystery-Drama «Evil» mitspielte und als Drogendealer Lemond Bishop in «The Good Wife» sowie «The Good Fight» zu sehen war. Neben dem neuen Projekt arbeitet das Autorenduo derzeit an der dritten Staffel ihres CBS-Erfolgs «Elsbeth», einem weiteren Spin-off des «Good Wife»-Universums.