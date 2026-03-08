Blockbuster-Battle

Sowohl Johnny Depp als Pirat, als auch Tom Hanks als Soldat spielen in einigen Ligen über der Free-TV-Premiere.

Die Bewertung

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Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)Der Tiefseetaucher Jonas Taylor engagiert sich für den Schutz der Ozeane und kümmert sich um die Tochter seiner verstorbenen chinesischen Kollegin. Während einer Tour im Marianengraben entdecken Jonas und seine Begleiter neben Megalodons auch eine geheime Unterwasserstation. Die wird von Montes geleitet, der dort illegal Rohstoffe aus der Tiefe des Meeres gewinnen soll. Die U-Boote von Jonas' Team werden entdeckt und angegriffen.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 52003 (Sat.1, 20:15 Uhr)Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth dem Waisenjungen Will Turner das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa auf und entführt die hübsche Elizabeth. Nur mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat ...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 81998 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)Helden-Kriegsepos unter der Regie von Steven Spielberg: Zweiter Weltkrieg, 1944: Die Alliierten bereiten ihre Landung an der Küste der Normandie vor. Dabei soll sich Captain John Miller mit seiner Einheit hinter die feindlichen Linien durchschlagen, um dort den Soldaten James Ryan - letzter Überlebender von vier Brüdern - herauszuholen. Zwar gelingt es dem Sonderkommando tief ins Feindesland vorzustoßen, doch Millers Männer stellen ihren Befehl immer mehr in Frage.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 9IMDb User Rating: 9