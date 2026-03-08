«The Meg 2 - Die Tiefe» Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)
Der Tiefseetaucher Jonas Taylor engagiert sich für den Schutz der Ozeane und kümmert sich um die Tochter seiner verstorbenen chinesischen Kollegin. Während einer Tour im Marianengraben entdecken Jonas und seine Begleiter neben Megalodons auch eine geheime Unterwasserstation. Die wird von Montes geleitet, der dort illegal Rohstoffe aus der Tiefe des Meeres gewinnen soll. Die U-Boote von Jonas' Team werden entdeckt und angegriffen.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 5
IMDb User Rating: 5
Gesamtbilanz: 23 von 40 Punkten
«Fluch der Karibik» 2003 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth dem Waisenjungen Will Turner das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa auf und entführt die hübsche Elizabeth. Nur mit dem schlitzohrigen Freibeuter Jack Sparrow an seiner Seite nimmt Will die Verfolgung auf und erkennt, dass er es nicht mit normalen Piraten zu tun hat ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten
«Der Soldat James Ryan» 1998 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)
Helden-Kriegsepos unter der Regie von Steven Spielberg: Zweiter Weltkrieg, 1944: Die Alliierten bereiten ihre Landung an der Küste der Normandie vor. Dabei soll sich Captain John Miller mit seiner Einheit hinter die feindlichen Linien durchschlagen, um dort den Soldaten James Ryan - letzter Überlebender von vier Brüdern - herauszuholen. Zwar gelingt es dem Sonderkommando tief ins Feindesland vorzustoßen, doch Millers Männer stellen ihren Befehl immer mehr in Frage.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10
Metascore: 9
IMDb User Rating: 9
Gesamtbilanz: 36 von 40 Punkten
Zwar bietet der Sender RTL an diesem Sonntag einen Blockbuster in Erstausstrahlung, allerdings weist dieser nur durchwachsene Bewertungen auf. Die anderen beiden Filme bei Sat.1 und Kabel Eins wurden zwar schon oft gezeigt und dürften vielen bekannt sein, sind aber scheinbar deutlicher Qualitativer.
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