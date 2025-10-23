«James Bond 007»: Amazon MGM übernimmt kreative Kontrolle

Kino-News

Nach Jahrzehnten geben Barbara Broccoli und Michael G. Wilson erstmals die kreative Leitung der 007-Reihe ab.

Wie aus einem aktuellen Finanzbericht hervorgeht, hat Amazon MGM für rund 20 Millionen US-Dollar die kreative Kontrolle über das traditionsreiche-Franchise übernommen. Die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die die Marke über Jahrzehnte geprägt haben, haben sich demnach Anfang 2025 aus der aktiven künstlerischen Leitung zurückgezogen. Stattdessen wurde ein Joint Venture zwischen Broccoli, Wilson und Amazon MGM gegründet, das die Rechte an der Marke hält  alle drei Parteien bleiben somit Mitbesitzer der 007-Marke.Die Summe von 20 Millionen Dollar liegt deutlich unter früheren Schätzungen, die von bis zu einer Milliarde Dollar ausgegangen waren. Laut dem Bericht von Eon Productions, dem Unternehmen der Produzentenfamilie, umfasste der Verkauf die Anteile an der Bond-Marke sowie die Tochterfirmen B24 Limited und B25 Limited. Beobachter vermuten, dass der Deal neben der Barzahlung auch Aktienoptionen oder Gewinnbeteiligungen enthalten könnte, wodurch die tatsächliche Auszahlung deutlich höher ausfallen dürfte.Nach der Übernahme von MGM im Jahr 2021 für 8,5 Milliarden Dollar besaß Amazon bereits die Vertriebsrechte aller Bond-Filme, war bislang aber inhaltlich nicht entscheidungsberechtigt. Mit der neuen Struktur erhält der Streamingkonzern nun auch die kreative Führung: Amy Pascal und David Heyman produzieren den nächsten Bond-Film, Denis Villeneuve («Dune») wird Regie führen, und Steven Knight («Peaky Blinders») schreibt das Drehbuch.