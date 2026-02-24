Searchlight schließt First-Look-Deal mit Cate Blanchetts Dirty Films

Kino-News

Die Oscar-Preisträgerin baut ihre Partnerschaft mit dem Studio weiter aus, neue Film- und Serienprojekte sind geplant.

Searchlight Pictures hat einen First-Look-Deal mit der Produktionsfirma Dirty Films von Cate Blanchett, Andrew Upton und Coco Francini abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst sowohl Kinofilme als auch Serienprojekte für Streaming, die unter dem Label Searchlight Television entwickelt und produziert werden sollen.Searchlight-Präsident Matthew Greenfield sprach von einer kreativen Partnerschaft mit einzigartigen Stimmen und betonte die gemeinsame Leidenschaft für filmautorenzentriertes Kino. Auch Dirty Films erklärte, man fühle sich geehrt, mit einem Studio zusammenzuarbeiten, dessen cineastische Haltung und kollaborativer Ansatz zur eigenen Philosophie passten. Ziel sei es, mutige, unterhaltsame und provokante Stoffe für ein weltweites Publikum zu realisieren.Blanchett verbindet eine lange Geschichte mit Searchlight: Ihr internationales Spielfilmdebüt «Paradise Road» erschien beim Studio, später folgten unter anderem Guillermo del Toros «Nightmare Alley» sowie «Notes on a Scandal», für den sie eine Oscar-Nominierung erhielt. Die zweifache Academy-Award-Gewinnerin ist darüber hinaus für Filme wie «Blue Jasmine», «The Aviator», «Carol» und «Tár» bekannt. Jüngst schlossen Searchlight und Dirty Films die Dreharbeiten zu «Sweetsick» von Alice Birch ab, ihrem Regiedebüt mit Blanchett in der Hauptrolle.Dirty Films war zuletzt an Projekten wie Jenny Suens «Peaches», dem Zellner-Brothers-Film «Alpha Gang», Warwick Thorntons «The New Boy» sowie Christos Nikous «Fingernails» beteiligt. Neben Kinoproduktionen realisiert die Firma auch innovative Formate wie den preisgekrönten Podcast Climate of Change oder das VR-Projekt Evolver. Mit dem First-Look-Deal festigt Searchlight seine Position als Heimat anspruchsvoller, filmmaker-getriebener Projekte  nun mit Blanchetts Produktionsfirma als festem Kreativpartner.