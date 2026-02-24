Bora Dagtekin bleibt exklusiv bei Constantin Film

Kino-News

Langfristiger Output-Deal sichert zwei neue Kinofilme nach «Der perfekte Urlaub».

Bora Dagtekin verlängert seinen exklusiven Kinovertrag bei Constantin Film und bleibt damit weiterhin eng mit Produzentin Lena Schömann verbunden. Mit dem neuen langfristigen Output-Deal sollen nach der Fertigstellung von «Der perfekte Urlaub» zwei weitere Kinofilme entstehen. Die Zusammenarbeit zwischen Dagtekin und Constantin Film prägt das deutsche Kino seit über 15 Jahren. Seit 2009 lockten seine Filme insgesamt 35,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos im deutschsprachigen Raum. Allein die Reihe «Fack Ju Göhte» (Teile 13) verzeichnete 23,6 Millionen Besucher.Seine Karriere begann Dagtekin nach dem Drehbuchstudium an der Filmakademie Ludwigsburg mit der ARD-Serie «Türkisch für Anfänger», die mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Es folgten Erfolge wie «Doctors Diary» sowie diverse Kinokomödien, die regelmäßig zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen ihrer Jahre zählten.Bora Dagtekin: Seit 2011 sind Lena Schömann, Oliver Berben und das gesamte Team der Constantin Film meine Filmfamilie. Keine andere Firma steht so sehr für Kino. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Kapitel. Danke für Euer Vertrauen, die vielen Drehtage und die kreative Freiheit.Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: Es gibt viele gute Drehbuchautoren und einige sehr gute Regisseure  und dann gibt es Bora. 35,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sprechen eine eindeutige Sprache. Seit über fünfzehn Jahren erzählen wir gemeinsam Geschichten, die laut, klug und voller Herz sind  mit ausverkauften Kinosälen. Bora ist für uns längst mehr als ein Erfolgsregisseur, er ist Teil unserer Filmfamilie. Dass er diesen Weg weiterhin exklusiv mit uns geht, freut mich sehr.