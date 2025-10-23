Apple TV veröffentlicht Trailer zu «Pluribus»

US-Fernsehen

Rhea Seehorn spielt in der Serie die Hauptrolle. Vince Gilligan und sein Team dürfen auch eine zweite Staffel produzieren.

Apple TV hat den offiziellen Trailer zur neuen Sci-Fi-Dramaserieveröffentlicht. Die neunteilige Serie stammt von Vince Gilligan, dem Emmy-prämierten Schöpfer von «Breaking Bad» und Co-Creator von «Better Call Saul». In der Hauptrolle ist Rhea Seehorn zu sehen, die für ihre Darstellung in «Better Call Saul» mehrfach für den Emmy nominiert war. Die ersten beiden Episoden starten am Freitag, den 7. November, auf Apple TV, gefolgt von wöchentlichen Folgen bis zum 26. Dezember 2025.«Pluribus» kombiniert Mystery, Drama und Science-Fiction zu einer genreübergreifenden Geschichte über die unglücklichste Person der Erde, die paradoxerweise zur einzigen Hoffnung wird, die Menschheit vor der totalen Glückseligkeit zu retten. Neben Seehorn sind Karolina Wydra («Sneaky Pete») und Carlos-Manuel Vesga («The Hijacking of Flight 601») in weiteren Rollen zu sehen. Gastauftritte kommen von Miriam Shor («American Fiction») und Samba Schutte («Our Flag Means Death»). Bereits vor dem Serienstart wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.Produziert wird «Pluribus» von Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit Apple TV. Vince Gilligan fungiert als Executive Producer gemeinsam mit Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski und Jeff Frost. Jenn Carroll und Trina Siopy sind als Co-Executive Producers beteiligt.