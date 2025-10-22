US-Fernsehen

«Project Runway» geht 2026 in die 22. Runde

von

Disney verlängert die beliebte Mode-Competition mit Heidi Klum, Christian Siriano, Law Roach und Nina Garcia.

Disney hat die Mode-Competition «Project Runway» um eine 22. Staffel verlängert. Die neuen Folgen sollen 2026 bei Hulu, Disney+ und Freeform starten. Moderatorin und Jurorin Heidi Klum kehrt erneut zurück, ebenso Mentor Christian Siriano sowie die Juroren Law Roach und Nina Garcia.

Die aktuelle, 21. Staffel war die erste, die unter dem Disney-Dach lief, nachdem die Show zuvor zwischen Bravo und Lifetime wechselte. Zugleich markierte sie Klums Rückkehr nach fünf Staffeln Pause. Disney brachte frischen Wind ins Format  unter anderem mit Themenfolgen rund um das eigene Universum wie einem Princess vs. Villain-Wettbewerb und Gastauftritten der «Abbott Elementary»-Stars Lisa Ann Walter und Chris Perfetti. Am Ende setzte sich Designer Veejay Floresca als Sieger durch.

Produziert wird «Project Runway» von Spyglass Media Group und Alfred Street Industries. Zu den Executive Producern gehören unter anderem Gary Barber, Sean Hoagland, Dan Cutforth, Jane Lipsitz und Heidi Klum selbst. Das Format feierte 2004 Premiere und gilt bis heute als Sprungbrett für zahlreiche Modedesigner  darunter Christian Siriano, Leanne Marshall und Michael Costello.

