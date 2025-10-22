Apple TV kündigt dritte Staffel von «Shrinking» an

US-Fernsehen

Die neuen Episoden sollen im Januar, Februar, März und April gezeigt werden.

Apple TV setzt seine gefeierte Comedyseriefort: Die dritte Staffel der Emmy-nominierten Produktion startet am Mittwoch, 28. Januar 2026, mit einer einstündigen Auftaktfolge. Danach folgt wöchentlich eine neue Episode bis zum 8. April. Entwickelt wurde die elfteilige Staffel erneut vom bewährten Kreativteam Bill Lawrence, Brett Goldstein und Jason Segel, die bereits für den Apple-Hit «Ted Lasso» verantwortlich zeichneten.Im Mittelpunkt steht weiterhin Therapeut Jimmy (Jason Segel), der nach einem schweren Verlust beginnt, unkonventionell mit seinen Patientinnen und Patienten umzugehen  indem er ihnen schonungslos die Wahrheit sagt. Dieses radikale Verhalten bringt nicht nur seine Klienten, sondern auch sein eigenes Leben zunehmend aus dem Gleichgewicht. Neben Segel ist erneut Harrison Ford als Jimmys Kollege und Mentor zu sehen.Zur Stammbesetzung gehören Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley. In der neuen Staffel kehren zudem Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders als Gaststars zurück. Neu dabei sind Jeff Daniels und Michael J. Fox, der laut Apple eine herausragende und bewegende Rolle übernimmt. Produziert wird «Shrinking» von Warner Bros. Television und Bill Lawrences Doozer Productions  ein weiterer Baustein der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Lawrence, Goldstein und Apple nach «Ted Lasso» und «Bad Monkey».