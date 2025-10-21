Netflix kündigt Familiendrama-Serie «Kennedy» an

US-Fernsehen

Netflix und Chernin Entertainment kündigten eine neue Dramaserie an, die auf Fredrik Logevalls Buch JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 basiert und die Triumphe und Tragödien der Familie Kennedy beleuchtet.enthüllt das Privatleben, die Liebesbeziehungen, Rivalitäten und Tragödien, die die berühmteste Dynastie der modernen Geschichte geprägt und zur Entstehung der Welt beigetragen haben, in der wir heute leben. Die erste Staffel beginnt in den 1930er Jahren und zeichnet den unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe und Rose Kennedy und ihren neun Kindern nach, darunter auch der rebellische zweite Sohn Jack, der darum kämpft, aus dem Schatten seines älteren Bruders, dem Golden Boy, herauszutreten.Wie Sam Shaw gegenüber Tudum.com erklärte: Die Geschichte der Kennedys kommt der amerikanischen Mythologie am nächsten  irgendwo zwischen Shakespeare und «The Bold and the Beautiful». Aber Fredrik Logevalls atemberaubende, nuancierte Biografie lüftet den Schleier über den menschlichen Bestrebungen und Belastungen hinter dem Mythos und enthüllt ebenso viel über unsere Gegenwart, wie wir hierher gekommen sind und wohin wir gehen, wie über die Kennedys selbst. Ich freue mich sehr, diese Saga einer Familie und einer Welt im Wandel gemeinsam mit Eric Roth, Thomas Vinterberg und unserer unglaublichen Gruppe von Künstlern und Partnern zu erkunden, in einer Zeit, in der unsere Vergangenheit so präsent ist wie nie zuvor.Netflix hat eine lange Tradition darin, fesselnde Geschichten über ikonische Persönlichkeiten auf die Leinwand zu bringen. Kritikergefeierte Serien wie «The Crown» und «The Empress» haben das Publikum weltweit mit ihren intimen Darstellungen einflussreicher Charaktere, die die Geschichte zum Leben erwecken, in ihren Bann gezogen. Chernin Entertainment steht hinter von Kritikern gefeierten Filmen wie dem für den Oscar nominierten Spielfilm «Ford v Ferrari».