«The Kitchen» geht zu Ende

Die für den Emmy nominierte Wochenend-Talkshow «The Kitchen» des Food Network feiert noch einmal die Weihnachtszeit, bevor sie sich verabschiedet. «The Kitchen», moderiert von den beliebten Köchen Sunny Anderson, Katie Lee Biegel, Jeff Mauro, Geoffrey Zakarian und dem wiederkehrenden Gast Alex Guarnaschelli, bietet dem Publikum seit seiner Premiere im Januar 2014 seit über einem Jahrzehnt Rezepte, Diskussionen über Food-Trends, Tipps für Familienmahlzeiten und rundum Spaß rund ums Essen. Die letzte Folge wird am Samstag, dem 13. Dezember, um 11 Uhr ausgestrahlt.
Seit über einem Jahrzehnt begeistern Sunny, Katie, Jeff, Geoffrey und seit kurzem auch Alex das Publikum mit ihrer individuellen und unverwechselbaren Sensibilität für Essen und ihrem Sinn für Humor, die «The Kitchen» zu einer köstlichen Art machen, eine Stunde zu verbringen, sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. Jeder weiß, dass alle guten Partys in der Küche enden, wo Gespräche, Lachen und Essen im Fluss sind. Die besten Partys enden wahrscheinlich etwas früher, als es einigen Gästen lieb ist, aber wir haben zwölf Jahre voller Erinnerungen und wollten die harte Arbeit dieses Teams während einer letzten Weihnachtszeit feiern.
Seit seiner Gründung im Januar 2014 ist «The Kitchen» ein Anlaufpunkt für Zuschauer, die Inspiration und Unterhaltung suchen. Im Laufe der Staffeln haben die Moderatoren mehr als 2000 Rezepte zusammengestellt, um den Zuschauern zu Hause zu helfen, köstliche Gerichte für jede Mahlzeit und jeden Anlass auf den Tisch zu bringen. Sie haben Tipps für die Unterhaltung gegeben und unzählige Gäste empfangen, die vorbeikamen, um etwas Lustiges zu kochen und aktuelle Nachrichten zu verbreiten. Zu den Gästen gehörten Schauspieler wie Daniel Radcliffe, Regina King, Tony Shalhoub, Susan Lucci, Debi Mazar, Haylie Duff, Melissa Gilbert, Angela Kinsey, Bridget Moynahan, Raven-Symone und Tiffani Thiessen, Musiker wie Martina McBride, Rev Run, Vanilla Ice, Trisha Yearwood und Joey Fatone sowie Medienmoderatoren Willie Geist, Sunny Hostin, Kathie Lee Gifford, Daphne Oz, Modeikone Isaac Mizrahi, kulinarische Größen wie Martha Stewart, Lidia Bastianich, Emeril Lagasse, Wolfgang Puck, Rachael Ray, Bobby Flay, Ree Drummond, Carla Hall und viele mehr.
