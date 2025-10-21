«Prison Break» kehrt mit neuem Cast zurück

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Disney wird die Marke wieder beleben und auf einen weiblichen Cast setzen.

Die legendäre Ausbruchseriebekommt ein Reboot: Hulu hat offiziell eine neue Serie im selben Universum bestellt. Verantwortlich ist Elgin James («Mayans M.C.»), der als Autor, Showrunner, Regisseur und Executive Producer fungiert. Im Mittelpunkt der Neuauflage steht eine neue Generation  mit Emily Browning («American Gods») als Ex-Soldatin Cassidy, die als Wärterin in einem der gefährlichsten US-Gefängnisse arbeitet, um einem geliebten Menschen zu helfen. Zum Cast gehören außerdem Drake Rodger, Lukas Gage, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores und Myles Bullock.Das Reboot spielt im selben erzählerischen Universum wie die Originalserie mit Wentworth Miller und Dominic Purcell, verzichtet aber auf deren Figuren und erzählt eine völlig neue Geschichte. Produziert wird das Projekt erneut von 20th Television  jenem Studio, das schon hinter der FOX-Kultserie stand. Neben James sind auch Dawn Olmstead, Marty Adelstein, Neal Moritz und der ursprüngliche Serienerfinder Paul Scheuring als Executive Producer beteiligt.Das Original «Prison Break» lief zwischen 2005 und 2017 über fünf Staffeln bei FOX und wurde zu einem internationalen Serienphänomen. Neben einer TV-Fortsetzung («The Final Break») entstanden auch Web-Spin-offs, Games und Romane.