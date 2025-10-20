«Love Is Blind» feiert großes Wiedersehen

Nach vier Wochen voller Romantik, Tränen und Überraschungen steht der große Abschluss bevor: Netflix kündigt die «Love Is Blind: The Reunion» zur aktuellen neunten Staffel des Reality-Hits für den 29. Oktober 2025 um 21 Uhr an. Moderiert von Nick und Vanessa Lachey, versammelt das Special erneut alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Staffel, um zu enthüllen, welche Paare noch zusammen sind und welche Beziehungen bereits zerbrochen sind.
Das Wiedersehen verspricht Drama, Emotionen und Enthüllungen: Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, wie sich die Verlobungen nach dem Experiment entwickelt haben, welche Konflikte hinter den Kulissen brodelten und wer die wahren Gewinner der Staffel sind. Neben bekannten Gesichtern sollen auch einige unerwartete Überraschungsgäste für Gesprächsstoff sorgen.
Die neunte Staffel des Netflix-Hits startete am 1. Oktober und erschien im wöchentlichen Rhythmus mit insgesamt zwölf Episoden. Produziert wird das Dating-Experiment, bei dem Singles sich verloben, ohne sich zuvor gesehen zu haben, von Kinetic Content. Showrunner Chris Coelen bleibt dem Erfolgsrezept treu: Emotionale Geständnisse, hitzige Auseinandersetzungen und die ewige Frage ist Liebe wirklich blind?
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel