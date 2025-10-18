«Miss Scarlet» geht in die sechste Runde

US-Fernsehen

PBS kündigt Starttermin und Rückkehr der beliebten Fernsehserie an.

Die beliebte Krimiseriekehrt zurück: Staffel sechs startet am 7. Dezember 2025 zunächst im Stream über den PBS-Passport-Dienst, bevor die lineare Ausstrahlung am 11. Januar 2026 auf PBS Masterpiece Mystery! folgt. Erneut ermittelt Kate Phillips als Eliza Scarlet im viktorianischen London  diesmal in sechs neuen, einstündigen Folgen, die Spannung, Witz und historische Atmosphäre vereinen. Hinter der Produktion steckt A+E Networks UK, das für PBS und Alibi (BBC) produziert.In der neuen Staffel versucht Eliza, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen, während sich in Scotland Yard und im eigenen Haushalt vieles verändert hat. Neben bekannten Figuren wie DI Alexander Blake (Tom Durant-Pritchard) und Ivy (Cathy Belton) dürfen sich Fans über ein Wiedersehen mit Moses Valentine (Ansu Kabia) freuen, der nach längerer Abwesenheit wieder an Elizas Seite steht. Neu im Ensemble sind Sam Buchanan als ehrgeiziger Ermittler George Willows und Grace Hogg-Robinson als die ambitionierte Bürokraft Isabel Summers.Die von Rachel New entwickelte Serie bleibt ihrer Mischung aus klassischem Whodunit und moderner Frauenfigur treu. Zwischen Kriminalfällen, gesellschaftlichen Zwängen und persönlichen Entscheidungen beweist Eliza Scarlet erneut, dass sie Londons erste und scharfsinnigste Privatdetektivin ist  und das in einer Welt, die Frauen noch immer unterschätzt.