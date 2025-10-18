US-Fernsehen

«Miss Scarlet» geht in die sechste Runde

von

PBS kündigt Starttermin und Rückkehr der beliebten Fernsehserie an.

Die beliebte Krimiserie «Miss Scarlet» kehrt zurück: Staffel sechs startet am 7. Dezember 2025 zunächst im Stream über den PBS-Passport-Dienst, bevor die lineare Ausstrahlung am 11. Januar 2026 auf PBS Masterpiece Mystery! folgt. Erneut ermittelt Kate Phillips als Eliza Scarlet im viktorianischen London  diesmal in sechs neuen, einstündigen Folgen, die Spannung, Witz und historische Atmosphäre vereinen. Hinter der Produktion steckt A+E Networks UK, das für PBS und Alibi (BBC) produziert.

In der neuen Staffel versucht Eliza, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen, während sich in Scotland Yard und im eigenen Haushalt vieles verändert hat. Neben bekannten Figuren wie DI Alexander Blake (Tom Durant-Pritchard) und Ivy (Cathy Belton) dürfen sich Fans über ein Wiedersehen mit Moses Valentine (Ansu Kabia) freuen, der nach längerer Abwesenheit wieder an Elizas Seite steht. Neu im Ensemble sind Sam Buchanan als ehrgeiziger Ermittler George Willows und Grace Hogg-Robinson als die ambitionierte Bürokraft Isabel Summers.

Die von Rachel New entwickelte Serie bleibt ihrer Mischung aus klassischem Whodunit und moderner Frauenfigur treu. Zwischen Kriminalfällen, gesellschaftlichen Zwängen und persönlichen Entscheidungen beweist Eliza Scarlet erneut, dass sie Londons erste und scharfsinnigste Privatdetektivin ist  und das in einer Welt, die Frauen noch immer unterschätzt.

Mehr zum Thema... Miss Scarlet
Kurz-URL: qmde.de/165517
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Promi Big Brother»: Gewinnt Désirée Nick?nächster ArtikelFilme des Grauens: «Little Man»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Werbung

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Ms. Pat Settles It» kehrt mit dritter Staffel zurück US-Fernsehen «Snapped: Behind Bars» startet bei Oxygen US-Fernsehen «Angela Diniz: Murdered and Convicted» erscheint im November US-Fernsehen «Country Doctor» feiert am 28. Oktober Premiere US-Fernsehen «Expedition Unknown» geht Anfang November weiter US-Fernsehen Sebastian Maniscalco bringt neues Comedy-Special US-Fernsehen «Lidia Celebrates America» soll US-Nachbarn zusammen bringen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung