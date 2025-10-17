US-Fernsehen

Apple TV und Peacock bündeln Kräfte

Neues Streaming-Angebot bietet einen Rabatt von bis zu 37 Prozent an. Ab 20. Oktober in den USA.

Apple und NBCUniversal spannen zusammen: Ab dem 20. Oktober startet in den USA ein gemeinsames Streaming-Bundle von Apple TV (früher Apple TV+) und Peacock, das Kunden Rabatte von bis zu 37 Prozent bietet. Für 14,99 Dollar pro Monat erhalten Nutzer den Zugang zu Apple TV und Peacock Premium (mit Werbung), die werbefreiere Variante kostet 19,99 Dollar monatlich. Damit sparen Zuschauer gegenüber den Einzelpreisen beider Dienste deutlich  Peacock Premium kostet derzeit 10,99 Dollar, Apple TV 12,99 Dollar. Das neue Angebot ist über beide Plattformen und deren Apps buchbar.

Inhaltlich bringt das Paket zwei sehr unterschiedliche Streamingwelten zusammen: Apple steuert preisgekrönte Originals wie «Ted Lasso», «Severance», «Silo» und «The Morning Show» bei, während Peacock mit Klassikern und Reality-Formaten wie «The Office», «Love Island USA», «The Traitors» oder «Law & Order» sowie Live-Sportangeboten punktet. Zur Promotion des Deals wird es ein sogenanntes Cross-Sampling geben: Peacock-Abonnenten können kostenlos bis zu drei Episoden ausgewählter Apple-Titel sehen  und umgekehrt dürfen Apple-TV-Nutzer in Shows aus dem Peacock-Portfolio reinschnuppern.

Für NBCUniversal ist das Bündnis Teil einer neuen strategischen Bündel-Offensive, um Peacock einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Nach Kooperationen mit Amazon Prime Video und YouTube TV folgt nun erstmals eine Partnerschaft mit Apple. Beide Unternehmen betonen die komplementären Inhalte: hochwertige Serien, preisgekrönte Filme und Live-Sport. Matt Strauss, Vorsitzender der NBCUniversal Media Group, spricht von einer neuen Definition des Streaming-Bundles, während Apple-Manager Oliver Schusser ergänzt: Dieses Angebot vereint das Beste aus Unterhaltung, Sport und Kultur in einer nahtlosen Erfahrung.



