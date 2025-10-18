US-Fernsehen

«A Merry Little Ex-Mas»: Neuer Film bei Netflix

von

In dieser Weihnachtskomödie ist Alice Silverstone zu sehen.

Netflix hat den offiziellen Trailer veröffentlicht für «A Merry Little Ex-Mas», eine neue romantische Weihnachtskomödie, die am 12. November 2025 Premiere feiern wird. Die Geschichte dreht sich um Kate (Alicia Silverstone), die sich nach ihrer Scheidung ein letztes festliches Familienwochenende wünscht  doch das wird kompliziert, als ihr Ex-Mann Everett (Oliver Hudson) mit seiner jüngeren neuen Freundin überraschend auftaucht. Stimmung, Chaos und Emotionen sind vorprogrammiert.

Neben den Hauptdarstellern Silverstone und Hudson sind Jameela Jamil, Pierson Fodé und Melissa Joan Hart im Cast vertreten. Interessanterweise treten auf dem Set auch persönliche Verbindungen zutage: Hudsons Sohn Wilder feiert sein Schauspiel-Debüt, und Silverstones 14-jähriger Sohn hat einen kleinen Cameo.

Technisch wird der Film von Steve Carr inszeniert, das Drehbuch stammt von Holly Hester, produziert wird unter anderem von Hartbreak Films (Melissa Joan Hart und Paula Hart) mit Silverstone selbst als Executive Producerin. Gedreht wurde Anfang 2025 in Toronto.



