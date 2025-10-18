«Adventure Time: Fionna and Cake» startet am 23. Oktober

HBO Max und Cartoon Network Studios haben den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der Max Original-Zeichentrickserie «Adventure Time: Fionna and Cake» veröffentlicht. Die Staffel mit zehn Episoden startet am Donnerstag, 23. Oktober, auf HBO Max, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche bis zum 25. Dezember.
Nach ihrer Reise durch das Multiversum stellen sich Fionna und Cake neuen Abenteuern, während Huntress Wizard sich auf eine verzweifelte Suche mit fatalen Folgen begibt.
Die Besetzung besteht aus Madeleine Martin, Roz Ryan und Ashly Burch. Ebenfalls sind Anna Akana, Dee Bradley Baker, Maria Bamford, Matthew Broderick, Kris Collins, Frank Collison, Andy Daly, Grey DeLisle, Harvey Guillén, Patti Harrison, Manny Jacinto, Tom Kenny, Marc Maron, Jinkx Monsoon, Kumail Nanjiani, Olivia Olson, Vico Ortiz, Chelsea Peretti, Jeremy Shada, Hynden Walch und Pendleton Ward dabei. Showrunner und ausführender Produzent ist Adam Muto, die ausführenden Produzenten sind Fred Seibert und Sam Register. Cartoon Network Studios übernimmt die Produktion.
