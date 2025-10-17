Prime Video startet neue Folge von «Eli Manning Presents: The Undercovers»

US-Fernsehen

Das «Thursday Night Football»-Duell zwischen Jeffersons Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams ist das Thema.

Prime Video hat eine neue Folge vonmit Justin Jefferson, All-Pro Wide Receiver der Minnesota Vikings, veröffentlicht. Die neue Sonderfolge erscheint, während die Vorfreude auf ein spannendes «Thursday Night Football»-Duell zwischen Jeffersons Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams am 23. Oktober steigt.«Eli Manning Presents: The Undercovers» wird von Prime Video Sports präsentiert und von Range Studios und Ten Till Productions produziert. Die ausführenden Produzenten von Eli Manning Presents: The Undercovers sind Mark Herwick und Simon Andreae von Range Studios, Eli Manning, Peyton Manning, Tim Brown und Jamie Horowitz von Ten Till Productions sowie J.D. Amato. Amato fungiert auch als Showrunner.Der zweifache Super-Bowl-Champion Eli Manning schickt den Star-Wide-Receiver der Minnesota Vikings, Justin Jefferson, als Naturfotograf undercover, um Insider-Informationen über den schnell wachsenden Sport Flag Football zu sammeln. Von den Olympischen Spielen bis hin zu seinem neuen Status als College-Sportart für Frauen wird er erfahren, warum Flag Football heutzutage überall zu finden ist. Und als NFL Global Flag Football Ambassador ist Jefferson die perfekte Person für diesen Job.