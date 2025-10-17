Rachael Ray kocht weiter

US-Star Rachael Ray bleibt das Aushängeschild des Lifestyle-Blocks Home.Made.Nation von A+E Global Media. Das Medienunternehmen hat nun seine Partnerschaft mit Rays Produktionsfirma Free Food Studios deutlich ausgeweitet. Insgesamt wurden 110 neue Episoden verschiedener Formate bestellt darunter auch frische Ausgaben von «Meals in Minutes». Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Herbst, die Ausstrahlung erfolgt 2026 auf A&E und FYI.
Rachael Ray, bekannt für ihre unkomplizierte und herzliche Art zu kochen, freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: Ich bin begeistert, meine Partnerschaft mit A+E auszubauen und weiterhin Essen und Geschichten zu teilen, die sich nach Zuhause anfühlen. Free Food Studios, ein Joint Venture zwischen A+E Global Media, Intentional Content und Ray selbst, versteht sich als kreative Plattform für authentisches Storytelling und bodenständige Kulinarik.
Bereits seit 2024 produziert Free Food Studios Formate für A+E, darunter über 200 Episoden mit Ray und anderen bekannten Köchen. Mit dem Lifestyle-Label Home.Made.Nation hat A+E einen plattformübergreifenden Raum für Koch-, Reise- und DIY-Inhalte geschaffen, der sowohl im klassischen TV als auch über die hauseigenen FAST-Channels abrufbar ist ein Konzept, das Rachael Ray künftig noch stärker prägen soll.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel