US-Fernsehen

Rachael Ray kocht weiter

von

A+E bestellt über 100 neue Episoden mit dem Aushängeschild des Senders A&E und FYI.

US-Star Rachael Ray bleibt das Aushängeschild des Lifestyle-Blocks Home.Made.Nation von A+E Global Media. Das Medienunternehmen hat nun seine Partnerschaft mit Rays Produktionsfirma Free Food Studios deutlich ausgeweitet. Insgesamt wurden 110 neue Episoden verschiedener Formate bestellt  darunter auch frische Ausgaben von «Meals in Minutes». Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Herbst, die Ausstrahlung erfolgt 2026 auf A&E und FYI.

Rachael Ray, bekannt für ihre unkomplizierte und herzliche Art zu kochen, freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: Ich bin begeistert, meine Partnerschaft mit A+E auszubauen und weiterhin Essen und Geschichten zu teilen, die sich nach Zuhause anfühlen. Free Food Studios, ein Joint Venture zwischen A+E Global Media, Intentional Content und Ray selbst, versteht sich als kreative Plattform für authentisches Storytelling und bodenständige Kulinarik.

Bereits seit 2024 produziert Free Food Studios Formate für A+E, darunter über 200 Episoden mit Ray und anderen bekannten Köchen. Mit dem Lifestyle-Label Home.Made.Nation hat A+E einen plattformübergreifenden Raum für Koch-, Reise- und DIY-Inhalte geschaffen, der sowohl im klassischen TV als auch über die hauseigenen FAST-Channels abrufbar ist  ein Konzept, das Rachael Ray künftig noch stärker prägen soll.

