Kate McKinnon wird Aphrodite

Großer Neuzugang im Olymp: Kate McKinnon, bekannt aus «Saturday Night Live» und zuletzt als Weird Barbie im Kinohit «Barbie», stößt zur dritten Staffel der Disney+-Serie «Percy Jackson and the Olympians». Die zweifache Emmy-Gewinnerin übernimmt die wiederkehrende Gastrolle der Aphrodite, der griechischen Göttin der Liebe und Schönheit. Laut offizieller Figurenbeschreibung kann Aphrodite ihr Erscheinungsbild je nach Betrachter verändern und muss sicher sein, dass Percy Jackson die Bedeutung und Macht der Liebe versteht, bevor sie ihm auf seiner Mission hilft.
McKinnon blickt auf eine beeindruckende Karriere zwischen Satire, Drama und Popkultur-Phänomenen zurück. Von 2012 bis 2022 prägte sie mit scharfem Witz und ikonischen Parodien «Saturday Night Live» und gewann dort zweimal den Emmy. Danach war sie in Filmen wie «Ghostbusters» ► (2016), «The Spy Who Dumped Me» (2018), «Yesterday» (2019) und «Bombshell» (2019) zu sehen. Zuletzt begeisterte sie als Carole Baskin in «Joe vs. Carole» (Peacock, 2022) und wird demnächst in Andrew Stantons Science-Fiction-Film «In the Blink of an Eye» (Hulu) auftreten.
Die dritte Staffel von «Percy Jackson and the Olympians», basierend auf Rick Riordans Roman The Titans Curse, wird derzeit in Vancouver gedreht. Die Serie wurde 2023 auf Disney+ gestartet und kehrt mit Staffel 2 am 10. Dezember 2025 zurück. Neben Hauptdarsteller Walker Scobell als Percy spielen Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn und Daniel Diemer. Hinter der Serie stehen Riordan selbst, Showrunner Jonathan E. Steinberg und Dan Shotz unterstützt von einem großen Produzententeam, das unter anderem James Bobin und Craig Silverstein umfasst.
