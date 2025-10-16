«Blue Lights» geht bei BritBox weiter

US-Fernsehen

Die beliebte Fernsehserie von BBC One startet auch in Großbritannien mit neuen Folgen.

Nach dem Gewinn des BAFTA-Preises 2025 für die beste Drama-Serie feiert die dritte Staffel vonam 13. November auf BritBox Premiere. Die als beste Polizeiserie im britischen Fernsehen (Rotten Tomatoes) gepriesene Serie wird weiterhin für ihren rohen Realismus und ihre emotionale Intensität gelobt. «Blue Lights» wird oft mit «The Wire» verglichen, da es die Polizeiarbeit in Belfast unverblümt darstellt, und ist zu einem Maßstab für moderne britische Dramen geworden. Mit wechselnden Loyalitäten, neuen Bedrohungen und herausragenden Darbietungen ist die dritte Staffel eines der von Kritikern am meisten gelobten Dramen im britischen Fernsehen. Die dritte Staffel begann bei BBC One am 29. September 2025.Nach zwei Jahren als Einsatzkräfte haben sich Grace (Sian Brooke, «Sherlock»), Annie (Katherine Devlin, «The Day of the Jackal») und Tommy («Nathan Braniff») an das Leben unter Blaulicht gewöhnt. Doch ihre Arbeit führt sie in eine finstere Welt, die sich hinter der Fassade des bürgerlichen Lebens verbirgt, in die Welt der Buchhalter und Anwälte, die das organisierte Verbrechen ermöglichen. Die alte politische und kriminelle Ordnung ist verschwunden, und eine neue globale Gang beherrscht Belfast, wodurch unsere Beamten mehr denn je in Gefahr geraten.Vor der rauen Kulisse Schottlands und inspiriert von Val McDermids Bestseller-Romanen ist die zweite Staffel der von Kritikern gelobten Seriejetzt zum Streamen verfügbar. Lauren Lyle (Outlander) ist zurück in ihrer Titelrolle, einer frisch beförderten DS, die einen 25 Jahre alten Cold Case untersucht. Die düstere, rasante und intensive Serie, die man am besten am Stück sieht, definiert das Detektivgenre für eine neue Generation neu. Das Finale von Karen Pirie S2 wird am 16. Oktober auf BritBox ausgestrahlt.spielt im Jahr 1956 und ist von realen Migrationsprogrammen der Nachkriegszeit inspiriert. Warren Brown («Luther») spielt Terry Roberts, einen Briten, der für nur zehn Pfund einen Neuanfang in Australien sucht. Die emotionale und scharf gezeichnete Serie untersucht die Verheißungen und Schwierigkeiten des Lebens in Down Under. Das Finale der ersten Staffel wird am 26. November auf BritBox ausgestrahlt, die zweite Staffel folgt 2026.