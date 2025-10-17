«Palm Royale» geht Mitte November weiter

US-Fernsehen

Die Serie von Kristen Wiig und Laura Dern ist mit zahlreichen Stars gespickt.

Apple TV hat den mit Stars besetzten Trailer zur kommenden zweiten Staffel vonveröffentlicht, die am Mittwoch, dem 12. November 2025, mit der ersten Folge zurückkehrt, gefolgt von einer Folge pro Woche bis zum 14. Januar 2026. Die zweite Staffel der für den Emmy Award nominierten Comedy-Serie mit Emmy- und Oscar-Nominierten Kristen Wiig und Oscar- und Emmy-Preisträgerin Laura Dern in den Hauptrollen vereint erneut die Starbesetzung mit Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy und Kaia Gerber. Neu dabei sind die Gaststars John Stamos, Tony-Award-Gewinnerin Patti LuPone, Vicki Lawrence und Matt Rogers. Zur Besetzung gehören außerdem Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, James Urbaniak, Roberto Sanchez, Rick Cosnett und Ryan Dorsey.«Palm Royale» ist eine echte Underdog-Geschichte, die Maxine Dellacorte (Wiig) auf ihrer Suche nach Halt in der gnadenlosen Welt der High Society von Palm Beach begleitet. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen den Besitzenden und den Nicht-Besitzenden zu überwinden, stellt «Palm Royale» dieselbe Frage, die uns auch heute noch beschäftigt: Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?In der zweiten Staffel wird Maxine nach einem skandalösen öffentlichen Zusammenbruch zur sozialen Ausgestoßenen. Sie muss all ihre Klugheit und Gerissenheit aufbieten, um ein für alle Mal zu beweisen, dass sie nicht nur dazugehört, sondern auch das Zeug dazu hat, diese Stadt zu regieren. Dabei deckt sie ungeahnte Wahrheiten auf und versteht endlich, worauf diese Stadt wirklich aufgebaut ist ... Geheimnisse, Lügen und gelegentliche Verbrechen.Die erste Staffel von «Palm Royale», die derzeit weltweit auf Apple TV gestreamt wird, erhielt 11 Emmy-Nominierungen, darunter in den Kategorien Herausragende Comedy-Serie, Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie (Wiig) und Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie (Burnett), und gewann den Emmy Award für Herausragende Original-Titelsongmusik. «Palm Royale» stammt aus den Apple Studios und wurde von Abe Sylvia für Aunt Sylvias Moving Picture Company geschrieben, produziert und inszeniert. Die Serie wurde von Dern, Jayme Lemons für Jaywalker Pictures, Wiig und Katie OConnell Marsh produziert.