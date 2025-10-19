HGTV holt wieder zwölf Bachelors

US-Fernsehen

In «Bachelor Mansion Takeover», moderiert von Jesse Palmer, werden die Junggesellen renovieren.

HGTV holt 12 ehemalige Teilnehmer von «Bachelor», «Bachelorette», «Golden Bachelor» und «Golden Bachelorette» zurück in die Villa, in der alles begann, um das berühmte Anwesen in der neuesten Design-Wettbewerbsreihe des Senderseiner dramatischen Verjüngungskur zu unterziehen. Die sechsteilige Serie, moderiert von Jesse Palmer, fordert die bei den Fans beliebten Alumni der Franchise mit ihren fachmännischen Renovierungsfähigkeiten heraus  Dean Bell, Jill Chin, Noah Erb, Allyshia Gupta, Tammy Ly, Sandra Mason, Sam McKinney, Brendan Morais, Courtney Robertson Preciado, Jeremy Simon, Christopher Stallworth und Joan Vassos , in wöchentlichen Ausscheidungswettbewerben Rosen gegen Pinsel und Cocktailkleidung gegen Overalls zu tauschen.In jeder Folge werden die Juroren der Serie, Tayshia Adams und Tyler Cameron, von einem Gastjuror unterstützt, um die umgestalteten Räume, darunter ikonische und noch nie gesehene Räume, zu bewerten. Am Ende wird nur ein Bachelor-Alumni das Recht, sich zu rühmen, und einen Geldpreis in Höhe von 100.000 Dollar gewinnen. «Bachelor Mansion Takeover» soll 2026 ausgestrahlt werden.Als wir erfuhren, dass die Bachelor-Villa einer gründlichen Renovierung bedurfte, war uns klar, dass nur HGTV dieser legendären Immobilie eine Renovierung würdig machen konnte, so Howard Lee, Chief Creative Officer, US Networks, Warner Bros. Discovery. Wir heißen die Lieblinge der Fans und unvergesslichen Darsteller aus der gesamten Geschichte von Bachelor in der HGTV-Familie willkommen und können es kaum erwarten, zu sehen, was sie in diesem für den Sender einzigartigen Wettbewerb leisten werden.