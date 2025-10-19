«Snapped: Behind Bars» startet bei Oxygen

US-Fernsehen

Der True-Crime Sender hat auch «Killer Relationship with Faith Jenkins» und «Killer Grannies» angekündigt.

Oxygen hat drei neue True-Crime-Shows angekündigt, die am Sonntag, dem 9. November, auf dem Sender Premiere feiern. Der Abend mit den neuen Serien beginnt um 18.00 Uhr mit der dritten Staffel von «Snapped: Behind Bars», gefolgt von der vierten Staffel von «Killer Relationship with Faith Jenkins» um 19.00 Uhr und endet um 20.00 Uhr mit der Premiere der neuen Serie «Killer Grannies», moderiert von der Oscar-nominierten Schauspielerin June Squibb.Die dritte Staffel vonführt die Zuschauer hinter die Gefängnismauern, wo sie verurteilte Personen aus «SNAPPED» treffen, die nun bereit sind, über ihre Fälle zu sprechen. Diese exklusiven Interviews im Gefängnis vermitteln dem Publikum die Sichtweise der Angeklagten selbst, wobei die früheren Episoden von «Snapped» als Archivmaterial dienen, um die Details der Fälle einzuflechten. Die Episoden enthalten neue Interviews mit Experten, die Einblicke in die Psychologie der Täter geben. Freunde und Familienangehörige, die sich bisher nicht geäußert haben, setzen sich ebenfalls hin und teilen emotionale Aussagen und aktuelle Informationen.Die vierte Staffel vonuntersucht weiterhin komplexe Beziehungen, die in einer vorzeitigen Tragödie enden. Neben Liebespaaren untersucht diese emotionsgeladene Staffel auch die angespannten Dynamiken zwischen Familienmitgliedern, Kollegen und Freunden und deckt auf, wie jede Beziehung das Potenzial hat, zu einer tödlichen Beziehung zu werden. Mit ihrem Hintergrund als Strafverfolgerin in der Staatsanwaltschaft von Manhattan und ihrer Expertise in Herzensangelegenheiten gibt Faith Jenkins ihre professionelle Sichtweise auf die albtraumhaften Fälle wieder. Mit Berichten aus erster Hand von Familienangehörigen, Freunden und Strafverfolgungsbehörden der Opfer enthüllt jede einstündige Folge die inneren Zusammenhänge intimer Bindungen, die für immer zu bestehen schienen, aber letztendlich in Mord endeten., eine neue True-Crime-Serie, moderiert von der Oscar-nominierten Schauspielerin June Squibb, erzählt schockierende Fälle, in denen eine Mörderin auftritt, die niemand verdächtigen würde: die Großmutter. In jeder in sich abgeschlossenen Folge entfaltet sich ein Fall wie eine Achterbahnfahrt, während die Ermittler tief graben und jeder Spur nachgehen, bis sie schließlich ihren unerwarteten Mörder fassen. Anhand von packendem Archivmaterial, ausgewählten Nachstellungen und filmischen Bildern sowie ausführlichen Interviews mit Ermittlern, Staatsanwälten, Freunden und Familienangehörigen wird in jeder Folge die Plastikabdeckung auf dem Sofa entfernt, um eine Welt voller finsterer Intrigen und böser Taten aufzudecken und zu enthüllen, warum und wie diese mütterlichen Matriarchinnen der Familie zu tödlichen Mörderinnen werden können.