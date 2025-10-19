«Expedition Unknown» geht Anfang November weiter

Der Weltentdecker Josh Gates ist zurück mit doppelt so viel Abenteuer und Spannung, wenn die brandneuen Staffeln von «Expedition Unknown» und «Expedition Files» am Mittwoch, dem 5. November, um 21.00 Uhr auf Discovery Channel Premiere feiern. Gates, der für seine spannenden, fesselnden Ermittlungen bekannt ist, begibt sich auf seine bisher ambitioniertesten Expeditionen, um Mythen und Legenden zu durchbrechen und verlorene Artefakte und historische Schätze auf der ganzen Welt zu entdecken.
Die Emmy-nominierte Serie «Expedition Unknown» startet um 21.00 Uhr mit einem bahnbrechenden zweiteiligen Abenteuer in der Großen Pyramide von Ägypten. Mit exklusivem Zugang zu einem der sieben Weltwunder der Antike enträtselt Gates lang gehegte Verschwörungstheorien darüber, wie dieses Wunderwerk der Technik wirklich gebaut wurde. Mithilfe von einzigartigen 3D-Scans eines mysteriösen Tunnelsystems führt Gates ein gewagtes Experiment durch, um den Bau der Pyramide nachzubilden, und deckt dabei ein Labyrinth von Geheimnissen auf, die tief unter dem Stein verborgen sind.
In dieser außergewöhnlichen neuen Staffel nimmt Gates die Zuschauer mit auf riskante und ungewöhnliche Erkundungen. Er tut sich mit Parker Schnabel aus «Gold Rush» zusammen, um einen millionenschweren Schatz aus einem berüchtigten Postkutschenüberfall zu jagen, durchkämmt die Küste von Oregon auf einer realen «Goonies»-Suche zum 40-jährigen Jubiläum des Kultfilms, taucht in die eisige Ostsee ein, um nach einem verlorenen U-Boot der Nazis zu suchen, und trotzt den krokodilverseuchten Gewässern Nicaraguas, um Cornelius Vanderbilts verlorenes Dampfschiff aufzuspüren.
In dieser Staffel nehme ich die Zuschauer mit auf Abenteuer, von denen ich als Kind geträumt habe, sagte Gates. Ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich den echten spanischen Schatz suchen würde, der «Die Goonies» inspiriert hat, oder durch stockdunkle Tunnel unter der Großen Pyramide von Gizeh kriechen würde. Ich bin sogar mit Parker Schnabel, dem Star der Serie Gold Rush, auf der Suche nach einem Goldrausch-Vermögen. Das sind die Geschichten, die uns daran erinnern, dass die Welt immer noch voller Wunder ist.
Die Abenteuer gehen um 22.00 Uhr mit einer brandneuen Season von «Expedition Files» weiter, in der Gates sich auf eine Zeitreise begibt und uns in die Vergangenheit mitnimmt, um die beständigsten Geheimnisse der Geschichte zu lüften. Gates enthüllt neue Beweise und erstaunliche neue Erkenntnisse, die die Geschichte, wie wir sie kennen, neu schreiben könnten. In der Premiere der Staffel untersucht Gates eine brisante neue Theorie über das Schicksal des verschwundenen Teamsters-Führers Jimmy Hoffa. Außerdem enthüllt er ein außergewöhnliches Artefakt, das die jahrhundertealte Suche nach dem Heiligen Gral endlich beenden könnte, und sticht in See, um ein maritimes Rätsel zu lösen das Verschwinden des deutschen Erfinders Rudolph Diesel, dessen Motoren die Welt verändert haben.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel