ESPN terminiert Big 12-Spiele

US-Fernsehen

Über 100 Live-Spiele sind in den kommenden Wochen in Sachen College-Basketball angesagt.

ESPN und die Big 12 Conference haben den vollständigen TV-Plan für die kommende College-Basketball-Saison 2025/26 vorgestellt. Ab dem 9. November überträgt der US-Sportsender mehr als 100 Spiele live auf ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU sowie im neuen ESPN App-Stream. Zum Auftakt trifft Oklahoma State auf Texas A&M (14 Uhr, ESPN2), bevor Baylor am Abend Washington empfängt (20.30 Uhr, ESPN).Die neue Spielzeit beginnt mit mehreren prestigeträchtigen Duellen: So stehen etwa Houston vs. Auburn beim Battleground 2K25 (16. November, ESPN) oder Kansas vs. Duke beim State Farm Champions Classic im Madison Square Garden (18. November, ESPN) auf dem Programm. Auch das ESPN Events Invitational am Thanksgiving-Tag und das Jimmy V Classic im Dezember bringen große Namen aufs Parkett  darunter Arizona, UConn, Clemson und Alabama.Traditionell kehrt im Januar das Format «Big Monday» zurück: Über sechs Wochen hinweg präsentiert ESPN montags zur Prime Time Top-Duelle wie Arizona gegen BYU oder Houston gegen Kansas. Zudem stehen zwei große Konferenzspiele auf ABC an  unter anderem Kansas vs. Iowa State am 14. Februar und Arizona vs. Houston am 21. Februar. Insgesamt verspricht die neue Saison 18 direkte Aufeinandertreffen von Top-25-Teams  ein Hochkaräter-Programm, das die Big 12 erneut als stärkste Basketball-Conference der NCAA etablieren dürfte.