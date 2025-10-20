Lifetime bestellt «Shopping Cart Killer»

US-Fernsehen

Lela Rochon und Jarod Joseph werden in dem neuen Spielfilm von Elisabeth Rohm zu sehen sein.

Lifetime erweitert sein «Ripped from the Headlines»-Programm um einen neuen, eindrucksvollen Originalfilm mit dem Arbeitstitel, der 2026 erscheinen soll. Der packende Thriller basiert auf einer wahren Begebenheit und spielt die NAACP Image Award-Gewinnerin Lela Rochon («Waiting to Exhale») und den Leo Award-Nominierten Jarod Joseph («The 100»). Elisabeth Rohm setzt ihre Zusammenarbeit mit Lifetime fort und wird bei dem Film Regie führen und als ausführende Produzentin fungieren. Dies ist Rohms siebter Film, den sie für den Sender gedreht hat.Nachdem sie ihren Sohn auf die Militärschule geschickt hat, ist Monica White (Rochon) endlich bereit, wieder mit dem Dating zu beginnen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Als sie Anthony Robinson (Joseph) online kennenlernt, ist sie von ihm bezaubert und glaubt, endlich eine echte Verbindung gefunden zu haben. Als ihre Beziehung tiefer wird, beschließt Monica, Anthony persönlich zu treffen, ahnt jedoch nicht, dass Anthony ein gefährliches Geheimnis hat  er ist ein Serienmörder, der über Dating-Apps Frauen ausfindig macht. Nach ihrer Geburtstagsfeier wird sein Verhalten bedrohlich. Monica vertraut ihrem Instinkt und ihrem schnellen Denken und schafft es, Anthony aus ihrem Haus zu vertreiben, bevor die Situation eskaliert. Als sie beginnt, die Zusammenhänge zwischen Anthonys Vergangenheit und einer Reihe von Morden in ihrer Gemeinde herzustellen, wird Monica klar, dass sie möglicherweise der Schlüssel zur Beendigung seiner tödlichen Amokläufe ist.«Shopping Cart Killer» wird von Navid Soofi für PF Birch Productions Inc. in Zusammenarbeit mit Rohm Feifer Entertainment und Studio TF1 America produziert. Elisabeth Rohm, Kara Feifer, Timothy O. Johnson und Meghan Hooper White fungieren als ausführende Produzenten. Rohm führt auch Regie nach einem Drehbuch von David Weaver und Miriam van Emst.