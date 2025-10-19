«Angela Diniz: Murdered and Convicted» erscheint im November

HBO hat den offiziellen Trailer für die neue HBO-Originalserie «Angela Diniz: Murdered and Convicted» veröffentlicht. Die von Andrucha Waddington inszenierte Serie mit sechs Folgen startet am Donnerstag, 13. November, auf HBO und wird auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein.
Die Serie ist inspiriert vom gefeierten Podcast «Praia dos Ossos» und greift die Geschichte von Ângela Diniz auf, einer Frau, die sich durch ihre Freiheit und Unabhängigkeit den Normen widersetzte, die Frauen auferlegt wurden, und dafür brutal bestraft wurde. Ihre letzte Beziehung endete tragisch, als sie aus nächster Nähe mit vier Schüssen von ihrem Freund Doca Street ermordet wurde, unter dem Vorwand der legitimen Verteidigung der Ehre ein Fall, der feministische Bewegungen im ganzen Land beflügelte.
Zur Besetzung gehören Marjorie Estiano als Ângela, Emilio Dantas als Doca Street und Antonio Fagundes als Anwalt und ehemaliger Minister des Obersten Gerichtshofs Evandro Lins Silva. In weiteren Rollen sind Thiago Lacerda (Ibrahim Sued), Camila Márdila (Lulu Prado) und Yara de Novaes (Maria Diniz) zu sehen. Die Besetzung wird vervollständigt durch Thelmo Fernandes, Renata Gaspar, Tóia Ferraz, Carolina Ferman, Joaquim Lopes, Emílio de Mello, Marina Provenzzano, Maria Volpe, Gustavo Wabner, Ester Jablonski, Pedro Nercessian, Deco Almeida, Stepan Nercessian, Daniela Galli, Priscila Sztejnman, Tatsu Carvalho, Charles Fricks und Alli Willow.
«Ângela Diniz: Murdered and Convicted» ist eine HBO Original-Fiction-Serie, die von Conspiração produziert wird. Die Serie wurde von Elena Soárez, Pedro Perazzo und Thais Tavares geschrieben und wird von Andrucha Waddington inszeniert, wobei Rebeca Diniz für die Regie der zweiten Einheit verantwortlich ist. Die Produktion wird von Waddington und Renata Brandão geleitet. Für Warner Bros. Discovery sind Mariano Cesar, Anouk Aaron und Vanessa Miranda als ausführende Produzenten tätig.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel