«County Rescue» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Julia Reilly, Brett Varvel und Tim Perez-Ross werden im kommenden Jahr zurückkehren.

Great American Media gab bekannt, dass das Unternehmen die dritte Staffel seiner beliebten Original-Dramaseriegenehmigt hat. Die inspirierende Dramaserie wird exklusiv auf Great American Pure Flix gestreamt und kehrt 2026 auf Great American Family und GFam+ zurück. Die Serie verfügt über eine Ensemblebesetzung unter der Leitung von Julia Reilly, Brett Varvel und Tim Perez-Ross.«County Rescue» ist ein Familiendrama über die besonderen Herausforderungen, denen Rettungssanitäter und Notärzte in ihrem privaten und beruflichen Leben gegenüberstehen. Die Serie begleitet ein Team von Ersthelfern, die mit dem Druck der Notfallarbeit umgehen müssen und gleichzeitig Kraft in ihrem Glauben, ihrem Mitgefühl und ihrer Gemeinschaft finden. Die Zuschauer schätzen die herzliche Erzählweise und die inspirierende Darstellung der Alltagshelden.«County Rescue» verkörpert das Herz und die Mission von Great American Media  Geschichten zu erzählen, die den Glauben und die Familie feiern, sagte Bill Abbott, Präsident und CEO von Great American Media. Das Publikum hat eine tiefe Verbindung zu diesen Charakteren und ihren Lebenswegen aufgebaut, und wir freuen uns sehr, ihre inspirierenden Geschichten weiterhin zu erzählen. Die dritte Staffel wird noch mehr herzergreifende Momente bieten, die die Alltagshelden ehren, die ihr Leben der Hilfe für andere widmen, schloss Abbott.Ausführender Produzent ist Shawn Boskie («God's Not Dead: In God We Trust», «The Last Supper»). Ausführender Produzent und Showrunner ist JD DeWitt («13 Days in Ferguson», «Between the Lines»). Produzentin ist Brittany Yost («Redeeming Love», «The Blind»).