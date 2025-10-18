Roku startet neues Format «Live from Roku City»

US-Fernsehen

Auf dem Bildschirmschoner startet der Dienst mit einem Angebot von Demi Lovato.

Roku hat ein neues, ambitioniertes Plattformprojekt vorgestellt:verwandelt den ikonischen Bildschirmschoner der Streaming-Plattform in eine interaktive Bühne für Musik, Entertainment und exklusive Inhalte. Mit über 90 Millionen aktiven Haushalten weltweit will Roku seine Benutzeroberfläche erstmals als kreativen Ausspielort für Originalprogramme nutzen  direkt in der digitalen Skyline von Roku City.Den Auftakt macht Grammy-nominierte Sängerin Demi Lovato, die in einer virtuellen Konzert-Location ihre neue Single Here All Night sowie eine Coverversion von I Wanna Dance with Somebody präsentiert. Nutzer können über die interaktiven Gebäude der Stadt zu Lovatos Auftritt gelangen und zusätzlich exklusive Inhalte wie Behind-the-Scenes-Videos, Fotos, Streaming-Tipps der Künstlerin und eine Pre-Save-Option für ihr kommendes Album entdecken.Roku-Media-Präsident Charlie Collier nennt das Projekt einen neuen Weg, Original-Content direkt in der Plattformwelt zu verankern. Produziert wird «Live from Roku City featuring Demi Lovato» von Good World Creative und London Alley, unter der Regie von Hannah Lux Davis. Für Roku zeichnet Brian Tannenbaum, Head of Roku Originals, verantwortlich. Lovato kündigte an, dass die Show den Auftakt zu einer neuen musikalischen Ära markiere  voller Energie, Leben und Spaß  ganz so, wie Roku City selbst.