USA: Formel1 wechselt zu Apple

US-Fernsehen

Nachdem ESPN den Sport mühsam aufgebaut hat, übernimmt Apple die Übertragung.

Die Formel 1 gibt eine spannende und innovative fünfjährige Partnerschaft mit Apple in den Vereinigten Staaten von Amerika bekannt, die ab 2026 zum exklusiven Übertragungspartner des Sports wird. Bislang ist der Sport beim Disney-Sender ESPN beheimatet. Die Nachricht folgt auf den großen Erfolg von «F1 The Movie», dem Apple Original Film, der im Juni international in Kinos und IMAX-Kinos angelaufen ist und am Freitag, dem 12. Dezember 2025, sein weltweites Streaming-Debüt auf Apple TV feiern wirdIm Rahmen dieser neuen Übertragungsvereinbarung wird Apple TV alle Trainings, Qualifikationen, Sprint-Sessions und Grand Prix übertragen. Ausgewählte Rennen und alle Trainingssitzungen der gesamten Saison können ebenfalls kostenlos in der Apple TV App angesehen werden. F1 TV Premium, das eigene Premium-Inhaltsangebot der F1, wird in den USA weiterhin nur über ein Apple TV-Abonnement verfügbar sein und für Abonnenten kostenlos sein.Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: Dies ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können. Wir sind keine Unbekannten, da wir in den letzten drei Jahren gemeinsam an der Produktion von F1® The Movie gearbeitet haben, der sich bereits weltweit als großer Erfolg erwiesen hat. Wir teilen die Vision, diesen fantastischen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen. Ich möchte Tim Cook, Eddy Cue und dem gesamten Apple-Team für ihre Vision, ihre Begeisterung und ihr leidenschaftliches Engagement für diese Partnerschaft danken und freue mich auf die nächsten fünf Jahre, die wir gemeinsam gestalten werden.Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, sagte: Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zur Formel 1 auszubauen und Apple TV-Abonnenten in den USA einen Platz in der ersten Reihe für eine der spannendsten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zu bieten. Das Jahr 2026 markiert eine transformative neue Ära für die Formel 1, mit neuen Teams, neuen Regeln und Autos mit den besten Fahrern der Welt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden eine erstklassige und innovative Berichterstattung zu bieten, bei der die Fans im Mittelpunkt stehen, und das auf eine Weise, wie es nur Apple kann.