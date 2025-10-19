US-Fernsehen

Sebastian Maniscalco bringt neues Comedy-Special

von

«It Aint Right» ist ab Ende November bei Hulu und Disney+ zum Streamen verfügbar.

Der US-Comedian Sebastian Maniscalco meldet sich mit einem neuen Stand-up-Special zurück: «It Aint Right» feiert am 21. November 2025 Premiere  exklusiv auf Hulu, auf Hulu on Disney+ für US-Abonnenten und international über Disney+. Das Special wurde live im legendären United Center in Chicago aufgezeichnet, wo Maniscalco sein Publikum mit gewohnt scharfem Blick auf Alltagsabsurditäten und familiäres Chaos begeistert.

In «It Aint Right» nimmt der Italo-Amerikaner das moderne Leben auseinander  von den Marotten des Älterwerdens bis zu den täglichen Reibereien im Familienleben. Mit seiner markanten Mischung aus körperlicher Comedy, genervtem Charme und präzisem Timing widmet sich Maniscalco den kleinen Dingen, die uns alle wahnsinnig machen. Regie führte Paul Dugdale, der unter anderem für Konzertfilme von Adele und Coldplay bekannt ist.

Maniscalco gilt als einer der erfolgreichsten Stand-up-Künstler der letzten Jahre: Mit Specials wie «Stay Hungry», «Whats Wrong with People?» und «Arent You Embarrassed?» füllte er Arenen in den gesamten USA. Neben seiner Bühnenkarriere war er auch in Filmen wie «Green Book», «The Irishman» und zuletzt in der Komödie «About My Father» zu sehen. Mit «It Aint Right» kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück  zu einem unverfälschten Abend voller Beobachtungen, Energie und typisch italienisch-amerikanischem Temperament.

