Sebastian Maniscalco bringt neues Comedy-Special

Der US-Comedian Sebastian Maniscalco meldet sich mit einem neuen Stand-up-Special zurück: «It Aint Right» feiert am 21. November 2025 Premiere exklusiv auf Hulu, auf Hulu on Disney+ für US-Abonnenten und international über Disney+. Das Special wurde live im legendären United Center in Chicago aufgezeichnet, wo Maniscalco sein Publikum mit gewohnt scharfem Blick auf Alltagsabsurditäten und familiäres Chaos begeistert.
In «It Aint Right» nimmt der Italo-Amerikaner das moderne Leben auseinander von den Marotten des Älterwerdens bis zu den täglichen Reibereien im Familienleben. Mit seiner markanten Mischung aus körperlicher Comedy, genervtem Charme und präzisem Timing widmet sich Maniscalco den kleinen Dingen, die uns alle wahnsinnig machen. Regie führte Paul Dugdale, der unter anderem für Konzertfilme von Adele und Coldplay bekannt ist.
Maniscalco gilt als einer der erfolgreichsten Stand-up-Künstler der letzten Jahre: Mit Specials wie «Stay Hungry», «Whats Wrong with People?» und «Arent You Embarrassed?» füllte er Arenen in den gesamten USA. Neben seiner Bühnenkarriere war er auch in Filmen wie «Green Book», «The Irishman» und zuletzt in der Komödie «About My Father» zu sehen. Mit «It Aint Right» kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück zu einem unverfälschten Abend voller Beobachtungen, Energie und typisch italienisch-amerikanischem Temperament.
